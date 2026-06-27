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STOVKY ĽUDÍ EVAKUOVALI: Vlaky uviazli v horúčavách bez klimatizácie
Takmer celé Belgicko bolo v piatok pod červenou alebo oranžovou výstrahou pred vlnou horúčav.
Autor TASR
Brusel 27. júna (TASR) - Stovky cestujúcich evakuovali v piatok v Belgicku z dvoch vlakov spoločnosti Eurostar. Po poruchách zostali súpravy uprostred spaľujúcich horúčav bez funkčnej klimatizácie, informoval tamojší železničný úrad. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Vlak smerujúci z Kolína nad Rýnom do Paríža, na palube ktorého bolo približne 400 ľudí, dopoludnia pre technický problém zatiaľ nepotvrdeného charakteru zastavil neďaleko mesta Leuven, uviedol belgický správca infraštruktúry Infrabel.
„Cestujúci boli bezpečne evakuovaní, dostali fľaše s vodou a následne ich presunuli do náhradného spoja,“ uviedol hovorca spoločnosti Eurostar. Na záchrannej operácii sa podieľali miestne úrady a Červený kríž. Troch cestujúcich previezli z preventívnych dôvodov do nemocnice v Leuvene, ich stav však podľa belgickej tlačovej agentúry Belga nie je vážny.
Popoludní potom z rovnakého dôvodu zostal stáť aj vlak na linke z Paríža do Amsterdamu. Súprava zastavila neďaleko mesta Duffel južne od Antverp kvôli problému s dodávkami elektrickej energie, ktorý spôsobilo pretrhnuté trakčné vedenie.
Takmer celé Belgicko bolo v piatok pod červenou alebo oranžovou výstrahou pred vlnou horúčav. Teploty v niekoľkých regiónoch výrazne presiahli 35 °C a vo východnej časti krajiny mali podľa predpovedí dosiahnuť až 40 °C. Spoločnosť Eurostar sa zasiahnutým cestujúcim ospravedlnila.
Vlak smerujúci z Kolína nad Rýnom do Paríža, na palube ktorého bolo približne 400 ľudí, dopoludnia pre technický problém zatiaľ nepotvrdeného charakteru zastavil neďaleko mesta Leuven, uviedol belgický správca infraštruktúry Infrabel.
„Cestujúci boli bezpečne evakuovaní, dostali fľaše s vodou a následne ich presunuli do náhradného spoja,“ uviedol hovorca spoločnosti Eurostar. Na záchrannej operácii sa podieľali miestne úrady a Červený kríž. Troch cestujúcich previezli z preventívnych dôvodov do nemocnice v Leuvene, ich stav však podľa belgickej tlačovej agentúry Belga nie je vážny.
Popoludní potom z rovnakého dôvodu zostal stáť aj vlak na linke z Paríža do Amsterdamu. Súprava zastavila neďaleko mesta Duffel južne od Antverp kvôli problému s dodávkami elektrickej energie, ktorý spôsobilo pretrhnuté trakčné vedenie.
Takmer celé Belgicko bolo v piatok pod červenou alebo oranžovou výstrahou pred vlnou horúčav. Teploty v niekoľkých regiónoch výrazne presiahli 35 °C a vo východnej časti krajiny mali podľa predpovedí dosiahnuť až 40 °C. Spoločnosť Eurostar sa zasiahnutým cestujúcim ospravedlnila.