< sekcia Zahraničie
Stovky ľudí opúšťajú francúzsky polostrov na lodiach pre lesné požiare
Lode doposiaľ prepravili viac ako 400 ľudí z polostrova Cap Ferret, ktorý sa tiahne pozdĺž francúzskeho atlantického pobrežia západne od mesta Bordeaux, uviedli tamojšie úrady.
Autor TASR
Paríž 24. júla (TASR) - Stovky ľudí v piatok odchádzali na lodiach z polostrova na západe Francúzska po tom, čo úrady nariadili jeho evakuáciu pre lesný požiar, ktorý sa rýchlo šíri. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Lode doposiaľ prepravili viac ako 400 ľudí z polostrova Cap Ferret, ktorý sa tiahne pozdĺž francúzskeho atlantického pobrežia západne od mesta Bordeaux, uviedli tamojšie úrady.
Požiar v blízkosti jednej z najvýznamnejších francúzskych vinárskych oblastí doposiaľ zasiahol územie, ktoré je približne jedenapolkrát väčšie ako Manhattan a je len jedným z viacerých požiarov sužujúcich krajinu.
Úrady vo Francúzsku nariadili tisíckam turistov na juhozápadnom atlantickom pobreží, aby opustili kempy a rekreačné domy, zatiaľ čo hasiči za pomoci lietadiel bojovali s požiarmi zo vzduchu a snažili sa čo najrýchlejšie dostať plamene pod kontrolu.
V dôsledku požiaru evakuovali na juhozápade krajiny približne 40.000 osôb, uviedol v piatok francúzsky minister vnútra Laurent Nuez, pričom požiar označil za najväčší v rámci sezóny. „Dokopy horelo 80 domov a približne 50 z nich bolo úplne zničených,“ dodal Nuez.
Francúzsko požiadalo o aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany s cieľom získať pomoc pri zvládaní lesných požiarov, uviedol v piatok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Hlava štátu zároveň varovala, že kríza je naďalej „veľmi intenzívna“.
Celková rozloha územia zasiahnutého požiarmi v krajinách EÚ je v tomto roku doposiaľ druhá najväčšia od začiatku vedenia záznamov, ako vyplýva zo satelitných údajov Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS).
Lode doposiaľ prepravili viac ako 400 ľudí z polostrova Cap Ferret, ktorý sa tiahne pozdĺž francúzskeho atlantického pobrežia západne od mesta Bordeaux, uviedli tamojšie úrady.
Požiar v blízkosti jednej z najvýznamnejších francúzskych vinárskych oblastí doposiaľ zasiahol územie, ktoré je približne jedenapolkrát väčšie ako Manhattan a je len jedným z viacerých požiarov sužujúcich krajinu.
Úrady vo Francúzsku nariadili tisíckam turistov na juhozápadnom atlantickom pobreží, aby opustili kempy a rekreačné domy, zatiaľ čo hasiči za pomoci lietadiel bojovali s požiarmi zo vzduchu a snažili sa čo najrýchlejšie dostať plamene pod kontrolu.
V dôsledku požiaru evakuovali na juhozápade krajiny približne 40.000 osôb, uviedol v piatok francúzsky minister vnútra Laurent Nuez, pričom požiar označil za najväčší v rámci sezóny. „Dokopy horelo 80 domov a približne 50 z nich bolo úplne zničených,“ dodal Nuez.
Francúzsko požiadalo o aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany s cieľom získať pomoc pri zvládaní lesných požiarov, uviedol v piatok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Hlava štátu zároveň varovala, že kríza je naďalej „veľmi intenzívna“.
Celková rozloha územia zasiahnutého požiarmi v krajinách EÚ je v tomto roku doposiaľ druhá najväčšia od začiatku vedenia záznamov, ako vyplýva zo satelitných údajov Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS).