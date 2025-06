Stovky ľudí pred summitom v Haagu protestovali proti NATO

Haag 22. júna (TASR) - Stovky ľudí sa v nedeľu zhromaždili v holandskom Haagu na proteste proti Severoatlantickej aliancii (NATO), plánovaným zvyšovaním výdavkov na obranu, pokračujúcej vojne Izraela s Hamasom v Pásme Gazy a konfliktu s Iránom. Udialo sa tak dva dni pred začiatkom summitu lídrov NATO v holandskej metropole. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



„Investujme radšej do mieru a udržateľnej energie,“ vyzval na proteste belgický politik Jos d'Haese v parku neďaleko budovy World Forum, kde sa bude konať summit. K demonštrantom sa pridali aj iránski imigranti, ktorí držali transparenty s nápisom „Žiadna vojna s Iránom“. Udialo sa tak niekoľko hodín po tom, ako Spojené štáty podnikli útoky proti trom iránskym jadrovým zariadeniam.



Hlavy štátov a vlád 32 členských štátov NATO chcú na summite dosiahnuť dohodu o zvýšení výdavkov na obranu, ktoré požaduje americký prezident Donald Trump. Cieľom generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho je zvýšiť ich až úroveň päť percent HDP. Z nich 3,5 percenta by išlo priamo na obranu a 1,5 percenta na ďalšie výdavky spojené s obranou, ako napríklad na infraštruktúru. Tento návrh už začiatkom júna schválili ministri obrany.



Španielsky premiér Pedro Sánchez však tento týždeň uviedol, že pre jeho krajinu by bolo zvýšenie obranných výdavkov až na päť percent HDP „nerozumné a kontraproduktívne“.



AP pripomína, že budúcotýždňový summit bude sprevádzaný prísnymi bezpečnostnými opatreniami. V rámci operácie „Oranžový štít“ plánuje Holandsko nasadiť tisícky príslušníkov polície, ozbrojených síl, ako aj dronov a odborníkov na kybernetickú bezpečnosť. V určitých miestach budú vyhlásené aj bezletové zóny.