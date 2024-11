Stovky ľudí protestovali proti korupcii úradov po nehode v Novom Sade

Belehrad 3. novembra (TASR) - Stovky opozičných aktivistov sa v nedeľu zhromaždili v srbskom hlavnom meste Belehrad na protest proti korupcii a nedbanlivosti tamojších úradov v súvislosti so smrteľnou nehodou, ktorá sa odohrala v piatok na železničnej stanici na severe krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



K nešťastiu došlo v meste Nový Sad, približne 70 kilometrov severozápadne od Belehradu, keď sa zrútila časť strechy pri vchode do železničnej stanice. Zahynulo pri tom 14 osôb a ďalšie tri utrpeli ťažké zranenia.



Demonštranti niesli transparenty so slovami "Krv je na vašich rukách" a "Korupcia zabíja". Zároveň volali po zadržaní srbského prezidenta Aleksandara Vučiča, zatiaľ čo pochodovali v centre srbskej metropoly.



Srbskí opoziční politici, aktivisti a skupiny na ochranu práv obviňujú úrady, ktoré sú lojálne voči Vučičovi a jeho Srbskej pokrokovej strane (SNS) z rozsiahlej korupcie, napojenia na organizovaný zločin, nepotizmu a nadmernej byrokracie. Vučič však tieto obvinenia popiera.



Miestna prokuratúra v nedeľu uviedla, že jej vyšetrovatelia v súvislosti s nehodou vypočuli 26 osôb vrátane ministra dopravy Gorana Vesiča a zaistili dôležité dokumenty. Dodala tiež, že predvolali na výsluch ďalších 14 ľudí.



"Prokuratúra a polícia pracujú na vyvodení trestnej zodpovednosti... a nevyhýbame sa ani (vyvodeniu) politickej zodpovednosti," povedal srbský premiér Miloš Vučevič v nedeľu v televíznom vysielaní.



Železničnú stanicu v Novom Sade zrekonštruovali v rokoch 2021 a 2022. Ďalšie menšie práce tam pokračovali až do júla tohto roka.