Stovky ľudí protestovali v Nemecku proti manévrom Air Defender 2023

Hannover 10. júna (TASR) — Okolo 300 ľudí protestovalo v sobotu pri leteckej základni Wunstorf ležiacej na severe Nemecka neďaleko Hannoveru proti rozsiahlym leteckým manévrom Air Defender 2023, ktoré sa začnú v pondelok. Na svojej stránke o tom informoval Norddeutscher Rundfunk (NDR).



Mnohí demonštranti sa predtým stretli na železničných staniciach v Neustadte a Poggenhagene a k hlavnému vchodu leteckej základne sa vydali pešo alebo na bicykli.



Účastníci držali plagáty so symbolmi mieru, ale aj s heslami namierenými proti Severoatlantickej aliancii (NATO).



Demonštranti okrem iného žiadali, aby sa spolková vláda zasadila o okamžité prímerie vo vojne Ruska proti Ukrajine. Manévre Air Defender z ich pohľadu vysielajú nesprávny signál, ktorý by mohol viesť k ďalšej eskalácii konfliktu. Podľa Gerharda Biederbecka z mierovej iniciatívy Neustadt/Wunstorf povedú k ďalšiemu zbrojeniu, no práve teraz by sa malo urobiť všetko pre diplomatické urovnanie vojny na Ukrajine.



Letecká základňa Wunstorf bude slúžiť pre manévre Air Defender 2023 ako logistický uzol. Dvanásťdňové cvičenie sa plánovalo päť rokov a bude najväčšie svojho druhu v dejinách NATO. Podľa nemeckej armády sa na ňom zúčastní okolo 250 lietadiel a približne 10.000 vojakov z 25 krajín.