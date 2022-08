Stovky ľudí protestovali v Sofii proti ruskému Gazpromu

Sofia 11. augusta (TASR) - Stovky Bulharov vyšli v stredu do ulíc hlavného mesta Sofia protestovať pre obavy, že dočasná vláda sa odkloní od politiky svojej prozápadnej predchodkyne a vráti sa v energetike k úzkym vzťahom s Ruskom. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Druhý z plánovanej série protestov sa niesol pod heslom #GAZwithme sa konal pred prezidentským sídlom v Sofii a organizátori vyhlásili, že chcú od dočasného kabinetu väčšiu transparentnosť a zodpovednosť.



Mnohí ľudia v tomto členskom štáte Európskej únie a NATO sa obávajú, že predchádzajúca, prozápadná vláda bola v júni zosadená pre svoj tvrdý postoj proti invázii Ruska na Ukrajinu a pre odmietanie platiť za zemný plyn ruskému plynárenskému gigantu Gazprom v rubľoch.



Rusko koncom apríla zastavilo dodávky plynu Bulharsku, najchudobnejšej krajine EÚ, keď Sofia odmietla splniť požiadavku Ruska, aby platila v rubľoch. Vzťahy medzi oboma bývalými spojencami niekdajšieho sovietskeho tábora sa za predchádzajúcej vlády následne výrazne zhoršili.



Prvé verejné vyhlásenia súčasnej dočasnej vlády, vymenovanej bulharským prezidentom Rumenom Radevom, naznačujú, že Bulharsko by mohlo obnoviť rozhovory s Gazpromom, aby sa vyhlo nedostatku zemného plynu koncom roka.



"Odmietame byť závislí od Gazpromu a financovať Putinovu odpornú vojnu!" uvádzalo sa na jednom z pútačov na proteste.



Jeden z organizátorov protestu Atanas Šarkov vyzval prezidenta Radeva, ktorý nesie priamu zodpovednosť za kroky dočasnej vlády, aby sa zaručil, že predchádzajúce rozhodnutia v tejto veci nebudú zmenené.



Trval na tom, že Gazprom musí prestať byť pre Bulharsko jediným dodávateľom plynu. "Je najvyšší čas držať sa európskej politiky a byť súčasťou Európy," povedal Šarkov.



Lídri Grécka a Bulharska minulý mesiac oslávili dokončenie nového plynovodu, ktorý bude privádzať zemný plyn z Azerbajdžanu do Bulharska. Uviedli, že komerčné dodávky sa podľa očakávania začnú 1. októbra.