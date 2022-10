Stovky ľudí protestovali v Tibete proti covidovému lockdownu

Peking 28. októbra (TASR) - Stovky ľudí protestovali v tibetskej metropole Lhasa voči tvrdým proticovidovým opatreniam zavedeným čínskymi úradmi. Informovala o tom v piatok agentúra AFP, ktorá zdôraznila, že protesty v Tibete, nad ktorým Peking uplatňuje prísnu kontrolu, sú nezvyčajným javom.



Zábery z tohtotýždňového protestného pochodu v Lhase, kde už takmer tri mesiace platí lockdown, sa nakrátko objavili na čínskych sociálnych sieťach, odkiaľ však boli rýchlo stiahnuté.



Bolo na nich vidno stovky protestujúcich, podľa všetkého prevažne migrujúcich pracovníkov z radov väčšinového čínskeho etnika Chan.



Demonštranti v stredu kráčali ulicami v centre Lhasy a požadovali, aby sa mohli vrátiť do svojich domovov v iných častiach Číny, čo im znemožňuje platný lockdown.



Na jednom zo zverejnených videí bolo vidno, ako trasu pochodu zablokovali príslušníci poriadkovej polície. Jeden z miestnych činiteľov prostredníctvom megafónu vyzýval protestujúcich, aby sa rozišli.



Demonštrácie sa v stredu zrejme konali aj v iných častiach Lhasy. Miestni užívatelia sociálnych sietí tvrdili, že úrady by voči nim zasiahli razantnejšie, ak by protestovali etnickí Tibeťania.



Podľa AFP išlo o najväčšie demonštrácie v Tibete od roku 2008, keď tam úrady násilne potlačili protesty proti sprísňujúcim sa represiám čínskych úradov proti väčšinovému tibetskému obyvateľstvu.



Na rozdiel od iných krajín Čína naďalej pokračuje v stratégii "nulovej tolerancie" voči koronavírusu, pri ktorej sa lokálnymi lockdownami, ktoré postihujú milióny ľudí, snaží izolovať ohniská nákazy.



Covidové reštrikcie vyvolávajú nespokojnosť medzi obyvateľstvom a protesty proti nim sa konali už vo viacerých čínskych mestách vrátane najľudnatejšej mestskej aglomerácie Šanghaj. Ľudia sa okrem iného sťažujú na nedostatok potravín počas lockdownov a tiež na zlé podmienky v štátnych karanténnych centrách.