Stovky ľudí si do Windsoru prišli uctiť pamiatku kráľovnej

Londýn 29. septembra (TASR) - Stovky britských kráľovských fanúšikov sa vo štvrtok stretli pred Windsorským hradom so zámerom vzdať poslednú poctu zosnulej Alžbete II. Kaplnku sv. Juraja, v ktorej je pochovaná, otvorili pre verejnosť po prvýkrát od jej smrti. TASR informuje podľa agentúry AP.



Buckinghamský palác minulý týždeň v sobotu zverejnil prvú fotografiu kráľovninej náhrobnej dosky. Kameň je vyrobený z ručne vyrezávaného belgického čierneho mramoru s písmenami z mosadze. Nahrádza podobnú dosku inštalovanú predtým ako poctu jej rodičom.



Náhrobná doska na podlahe v Pamätnej kaplnke kráľa Juraja VI. obsahuje mená jej rodičov Juraja VI. 1895-1952 a Alžbety 1900-2002 a potom mená Alžbety II. 1926-2022 a jej manžela princa Philipa 1921-2021.



Vstupenka pre dospelých na hrad Windsor stojí 26,50 libier (30 eur) od nedele do piatku a 28,50 libier (32 eur) v sobotu. Kráľovské paláce a rezidencie boli od úmrtia kráľovnej (8. septembra) zatvorené - vrátane Windsoru nachádzajúceho sa západne od Londýna.



Rakva kráľovnej, ktorá zomrela vo veku 96 rokov, bola umiestnená do kaplnky 19. septembra po veľkolepom štátnom pohrebe v Londýne. Do pamätnej kaplnky ju vložili spolu s rakvou princa Philipa, ktorý zomrel vlani na jar. Jeho rakva bola dovtedy v kráľovskej krypte pod kaplnkou.



Alžbeta II. bola najdlhšie slúžiacim panovníkom v histórii Británie; na tróne strávila 70 rokov.