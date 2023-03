Stovky ľudí si uctili pamiatku obetí vlakovej nehody v Grécku

Atény 3. marca (TASR) - Stovky protestujúcich si pred gréckym parlamentom v piatok minútou ticha uctili pamiatku obetí utorkovej tragickej čelnej zrážky dvoch vlakov, informuje agentúra AFP, od ktorej TASR správu prevzala.



Pred budovou gréckeho parlamentu protestovali najmä študenti v rámci série demonštrácii naprieč celý Gréckom. Protestujúci žiadajú vyvodenie zodpovednosti za tragédiu, pri ktorej zahynulo najmenej 57 ľudí a mnoho osôb je stále nezvestných. Grécky úrady priznali, že k tragickej nehode prispeli nedostatky vo fungovaní štátnej správy.



Osobný vlak bol na ceste z metropoly Atény do Solúnu, nákladný vlak išiel opačným smerom a v utorok krátko pred polnocou sa zrazili pri meste Larisa. Vo vlaku sa viezlo množstvo študentov, ktorí sa vracali do Solúna po predĺženom prázdninovom víkende.



Prednosta železničnej stanice v Larise, ktorý bol krátko po zrážke zadržaný, priznal čiastočnú zodpovednosť za tragédiu - pustil totiž protiidúce vlaky na tú istú koľaj. Jeho obhajca ale zdôraznil, že pri tragédii boli v hre aj iné faktory.



Protestné zhromaždenia sa v Grécku v súvislosti s touto tragickou nehodou konali už vo štvrtok, v Solúne demonštrácia dokonca vyústila do násilností.