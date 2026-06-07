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Stovky ľudí unesených začiatkom roka v Nigérii sa dostali na slobodu

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Na snímke Nigéria. Foto: TASR/AP

Podľa vyhlásenia armády sa operácia uskutočnila v pohorí Mandara, ktorá patrí medzi hlavné bašty tejto džihádistickej skupiny.

Autor TASR
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Abuja 7. júna (TASR) - Nigérijská armáda v nedeľu oznámila, že oslobodila stovky ľudí vrátane žien a detí, ktoré začiatkom roka uniesla militantná skupina Boko Haram zo zväzového štátu Borno na severovýchode krajiny. TASR o tom píše podľa správ agentúr AP a AFP.

Podľa vyhlásenia armády sa operácia uskutočnila v pohorí Mandara, ktorá patrí medzi hlavné bašty tejto džihádistickej skupiny.

Hovorca armády však uviedol, že dve batoľatá podľahli vyčerpaniu v dôsledku dlhodobého zajatia a drsného terénu.

Ostatných zachránených sa podarilo evakuovať na bezpečné miesta, kde im bola poskytnutá lekárska starostlivosť a humanitárna pomoc. Ide o významný operačný úspech a značnú ranu pre teroristickú skupinu,“ dodal hovorca.

Únosy s cieľom získať výkupné nie sú v severnej Nigérii ničím nezvyčajným. Oblasť je už dlhodobo vystavená útokom džihádistických skupín spriaznených s organizáciou Islamský štát (IS) a kriminálnych gangov, ktoré páchajú masové únosy ľudí.

Boko Haram vedie v Nigérii povstanie od roku 2009. Podľa OSN si tento konflikt vyžiadal už desaťtisíce obetí a milióny ľudí prinútil opustiť svoje domovy.

Medzi najvýznamnejšie islamské militantné skupiny patrí okrem Boko Haram aj jej odnož Islamský štát v západnej Afrike (ISWAP). V severozápadnej časti krajiny hraničiacej s Nigerom pôsobí aj ozbrojená skupina Lakurawa napojená na IS.

Nigérijské bezpečnostné zložky medzičasom zintenzívnili svoje operácie proti islamistom na severe krajiny. V máji krajina oznámila, že v rámci spoločnej operácie so Spojenými štátmi zabila 175 bojovníkov ISWAP.
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