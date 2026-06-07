< sekcia Zahraničie
Stovky ľudí unesených začiatkom roka v Nigérii sa dostali na slobodu
Podľa vyhlásenia armády sa operácia uskutočnila v pohorí Mandara, ktorá patrí medzi hlavné bašty tejto džihádistickej skupiny.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Abuja 7. júna (TASR) - Nigérijská armáda v nedeľu oznámila, že oslobodila stovky ľudí vrátane žien a detí, ktoré začiatkom roka uniesla militantná skupina Boko Haram zo zväzového štátu Borno na severovýchode krajiny. TASR o tom píše podľa správ agentúr AP a AFP.
Podľa vyhlásenia armády sa operácia uskutočnila v pohorí Mandara, ktorá patrí medzi hlavné bašty tejto džihádistickej skupiny.
Hovorca armády však uviedol, že dve batoľatá podľahli vyčerpaniu v dôsledku dlhodobého zajatia a drsného terénu.
„Ostatných zachránených sa podarilo evakuovať na bezpečné miesta, kde im bola poskytnutá lekárska starostlivosť a humanitárna pomoc. Ide o významný operačný úspech a značnú ranu pre teroristickú skupinu,“ dodal hovorca.
Únosy s cieľom získať výkupné nie sú v severnej Nigérii ničím nezvyčajným. Oblasť je už dlhodobo vystavená útokom džihádistických skupín spriaznených s organizáciou Islamský štát (IS) a kriminálnych gangov, ktoré páchajú masové únosy ľudí.
Boko Haram vedie v Nigérii povstanie od roku 2009. Podľa OSN si tento konflikt vyžiadal už desaťtisíce obetí a milióny ľudí prinútil opustiť svoje domovy.
Medzi najvýznamnejšie islamské militantné skupiny patrí okrem Boko Haram aj jej odnož Islamský štát v západnej Afrike (ISWAP). V severozápadnej časti krajiny hraničiacej s Nigerom pôsobí aj ozbrojená skupina Lakurawa napojená na IS.
Nigérijské bezpečnostné zložky medzičasom zintenzívnili svoje operácie proti islamistom na severe krajiny. V máji krajina oznámila, že v rámci spoločnej operácie so Spojenými štátmi zabila 175 bojovníkov ISWAP.
Podľa vyhlásenia armády sa operácia uskutočnila v pohorí Mandara, ktorá patrí medzi hlavné bašty tejto džihádistickej skupiny.
Hovorca armády však uviedol, že dve batoľatá podľahli vyčerpaniu v dôsledku dlhodobého zajatia a drsného terénu.
„Ostatných zachránených sa podarilo evakuovať na bezpečné miesta, kde im bola poskytnutá lekárska starostlivosť a humanitárna pomoc. Ide o významný operačný úspech a značnú ranu pre teroristickú skupinu,“ dodal hovorca.
Únosy s cieľom získať výkupné nie sú v severnej Nigérii ničím nezvyčajným. Oblasť je už dlhodobo vystavená útokom džihádistických skupín spriaznených s organizáciou Islamský štát (IS) a kriminálnych gangov, ktoré páchajú masové únosy ľudí.
Boko Haram vedie v Nigérii povstanie od roku 2009. Podľa OSN si tento konflikt vyžiadal už desaťtisíce obetí a milióny ľudí prinútil opustiť svoje domovy.
Medzi najvýznamnejšie islamské militantné skupiny patrí okrem Boko Haram aj jej odnož Islamský štát v západnej Afrike (ISWAP). V severozápadnej časti krajiny hraničiacej s Nigerom pôsobí aj ozbrojená skupina Lakurawa napojená na IS.
Nigérijské bezpečnostné zložky medzičasom zintenzívnili svoje operácie proti islamistom na severe krajiny. V máji krajina oznámila, že v rámci spoločnej operácie so Spojenými štátmi zabila 175 bojovníkov ISWAP.