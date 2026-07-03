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Stovky ľudí už čakajú na sprístupnenie rakvy s Alím Chameneím
Prístup k rakve doteraz mali iba iránski a zahraniční predstavitelia, pričom v Teheráne sa v piatok očakávala prítomnosť viac ako stovky zahraničných zástupcov z 30 štátov.
Autor TASR
Teherán 3. júla (TASR) - Stovky ľudí už od piatkového večera stoja v radoch pred teheránskou Veľkou mešitou Mosallá, kde v sobotu o 6.00 h miestneho času (4.30 h SEČL) pre verejnosť sprístupnia rakvu s telom zosnulého najvyššieho vodcu Iránu ajatolláha Alího Chameneího. Na pohrebných ceremóniách trvajúcich viacero dní sa očakáva 15 až 20 miliónov smútiacich. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a televízie al-Džazíra.
Prístup k rakve doteraz mali iba iránski a zahraniční predstavitelia, pričom v Teheráne sa v piatok očakávala prítomnosť viac ako stovky zahraničných zástupcov z 30 štátov.
Hold už dlhoročnému vodcovi Iránu vzdal bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev, ktorý do Teheránu pricestoval ako „osobitný vyslanec“ prezidenta Vladimira Putina. Dostavil sa aj pakistanský premiér Šahbáz Šaríf, afganský minister zahraničných vecí Amír Chán Muttakí, iránsky prezident Masúd Pezeškiján či hlavný veliteľ iránskych Revolučných gárd Ahmad Vahídí.
Do mešity prišli aj delegácie spojencov Iránu, palestínskeho militantného Hamasu a libanonského Hizballáhu. Zatiaľ nie je jasné či sa na ceremónií zúčastní Chameneího syn Modžtabá, ktorý sa po jeho smrti stal novým najvyšším vodcom krajiny.
Ajatolláh Alí Chameneí zahynul vo veku 86 rokov pri leteckom útoku na jeho rezidenciu v centre hlavného mesta. Jeho telo bude tri dni vystavené vo Veľkej mešite Mosallá, ktorú zahalili do transparentov s Chameneího fotografiami a citátmi. Vystavené budú aj telá jeho usmrtených príbuzných.
Pohrebné ceremónie budú trvať až do 9. júla. Po smútočných obradoch v Teheráne sa rakva so zosnulým vydá na juh do mesta Kom. V stredu sa podľa iránskych a irackých predstaviteľov uskutoční oficiálne privítanie na medzinárodnom letisku v irackom meste Nadžaf, po ktorom budú nasledovať verejné sprievody v Nadžafe a Karbale. Chameního pozostatky sa do Iránu vrátia v piatok, kde sa uskutoční záverečný pohrebný obrad vo svätyni imáma Rezu v meste Mašhad, ktoré je rodisko Chameního.
Pohrebné ceremónie sprevádzajú bezpečnostné opatrenia. Úrady zatvorili verejné aj súkromné inštitúcie v Teheráne od soboty do pondelka, pričom v dôsledku dopravných obmedzení bude veľká časť centra mesta pre súkromné vozidlá neprístupná. Čiastočne je od piatka nad hlavným mestom uzavretý vzdušný priestor, v pondelok sa očakáva jeho úplne uzavretie.
Niekoľkodňový pohreb sa koná na pozadí krehkého prímeria medzi USA a Iránom. Iránsky vojenský veliteľ vo štvrtok varoval USA a Izrael pred útokom na Irán počas pohrebu.
„Varujeme nepriateľov Iránu, najmä USA a sionistický režim (Izrael), aby sa vyhli nesprávnemu odhadu situácie a zvážili tvrdú odvetu, ktorú by naše ozbrojené sily podnikli v prípade akejkoľvek hrozby a agresie voči našej krajine,“ uviedol vo vyhlásení veliteľ ústredného veliteľstva Chátam al-Anbijá, Alí Abdolláhí.
Prístup k rakve doteraz mali iba iránski a zahraniční predstavitelia, pričom v Teheráne sa v piatok očakávala prítomnosť viac ako stovky zahraničných zástupcov z 30 štátov.
Hold už dlhoročnému vodcovi Iránu vzdal bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev, ktorý do Teheránu pricestoval ako „osobitný vyslanec“ prezidenta Vladimira Putina. Dostavil sa aj pakistanský premiér Šahbáz Šaríf, afganský minister zahraničných vecí Amír Chán Muttakí, iránsky prezident Masúd Pezeškiján či hlavný veliteľ iránskych Revolučných gárd Ahmad Vahídí.
Do mešity prišli aj delegácie spojencov Iránu, palestínskeho militantného Hamasu a libanonského Hizballáhu. Zatiaľ nie je jasné či sa na ceremónií zúčastní Chameneího syn Modžtabá, ktorý sa po jeho smrti stal novým najvyšším vodcom krajiny.
Ajatolláh Alí Chameneí zahynul vo veku 86 rokov pri leteckom útoku na jeho rezidenciu v centre hlavného mesta. Jeho telo bude tri dni vystavené vo Veľkej mešite Mosallá, ktorú zahalili do transparentov s Chameneího fotografiami a citátmi. Vystavené budú aj telá jeho usmrtených príbuzných.
Pohrebné ceremónie budú trvať až do 9. júla. Po smútočných obradoch v Teheráne sa rakva so zosnulým vydá na juh do mesta Kom. V stredu sa podľa iránskych a irackých predstaviteľov uskutoční oficiálne privítanie na medzinárodnom letisku v irackom meste Nadžaf, po ktorom budú nasledovať verejné sprievody v Nadžafe a Karbale. Chameního pozostatky sa do Iránu vrátia v piatok, kde sa uskutoční záverečný pohrebný obrad vo svätyni imáma Rezu v meste Mašhad, ktoré je rodisko Chameního.
Pohrebné ceremónie sprevádzajú bezpečnostné opatrenia. Úrady zatvorili verejné aj súkromné inštitúcie v Teheráne od soboty do pondelka, pričom v dôsledku dopravných obmedzení bude veľká časť centra mesta pre súkromné vozidlá neprístupná. Čiastočne je od piatka nad hlavným mestom uzavretý vzdušný priestor, v pondelok sa očakáva jeho úplne uzavretie.
Niekoľkodňový pohreb sa koná na pozadí krehkého prímeria medzi USA a Iránom. Iránsky vojenský veliteľ vo štvrtok varoval USA a Izrael pred útokom na Irán počas pohrebu.
„Varujeme nepriateľov Iránu, najmä USA a sionistický režim (Izrael), aby sa vyhli nesprávnemu odhadu situácie a zvážili tvrdú odvetu, ktorú by naše ozbrojené sily podnikli v prípade akejkoľvek hrozby a agresie voči našej krajine,“ uviedol vo vyhlásení veliteľ ústredného veliteľstva Chátam al-Anbijá, Alí Abdolláhí.