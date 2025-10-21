< sekcia Zahraničie
Stovky ľudí v Bolívii protestovali a spochybnili výsledky volieb
Autor TASR
La Paz 21. októbra (TASR) - Stovky demonštrantov vyšli v pondelok do ulíc Bolívie, aby protestovali proti údajným volebným podvodom a žiadali preverenie výsledkov po vyhlásení víťazstva centristického senátora Rodriga Paza v prezidentských voľbách. Informuje o tom TASR podľa agentúry AFP.
Paz (58) získal v druhom kole volieb 54,5 percenta hlasov a porazil pravicového bývalého dočasného prezidenta Jorgea „Tuto“ Quiroga. Pre takmer osem miliónov voličov v Bolívii je hlasovanie vo voľbách povinné.
Protestujúci skandovali heslá o podvode a pokúsili sa pochodovať na námestie v La Paz, kde sídli prezidentský palác a parlament, avšak polícia ich rozohnala. Z miesta nehlásili žiadne potýčky.
Quiroga uznal porážku a zablahoželal novozvolenému prezidentovi k víťazstvu. Zároveň však oznámil, že volebné záznamy budú v nasledujúcich dňoch preverené v reakcii na obvinenia z nezrovnalostí. Viaceré tvrdenia o podvodoch kolovali na sociálnych sieťach, avšak neboli potvrdené, poznamenala AFP.
Najvyšší volebný tribunál oznámil výsledky volieb v nedeľu a jeho predseda Oscar Hassenteufel v pondelok odmietol akékoľvek tvrdenia o nezrovnalostiach. „Slovo podvod by malo byť v Bolívii zakázané,“ vyhlásil.
Paz, označovaný aj za stredopravicového politika, počas kampane prisľúbil, že pri ekonomických reformách bude zastávať prístup „kapitalizmus pre všetkých“, zahŕňajúci decentralizáciu, nižšie dane a rozpočtovú disciplínu spojenú s pokračujúcimi sociálnymi výdavkami, píše AFP.
Bolívia zažíva najhoršiu ekonomickú krízu za desaťročia a inflácia presahuje 20 percent. V prvom kole prezidentských volieb v auguste sa tak obyvatelia odvrátili od politickej strany Hnutie k socializmu (MAS) bývalého prezidenta Eva Moralesa.
