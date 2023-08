Stovky ľudí v Moskve prejavujú úctu zosnulému šéfovi vagnerovcov

Moskva/New York 28. augusta (TASR) - Stovky ľudí si počas uplynulého víkendu v Moskve uctili pamiatku zakladateľa žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina a ďalších osôb, ktoré minulý týždeň zahynuli pri páde lietadla v Tverskej oblasti. TASR správu prevzala v pondelok z webovej stránky denníka The New York Times (NYT).



Ľudia k malému provizórnemu pamätníku neďaleko Červeného námestia kládli kvety, fotografie, sviečky a vlajky vrátane zástav s logom Vagnerovej skupiny. Väčšina z nich podporuje ruskú inváziu na Ukrajinu. Jedna žena pre NYT označila Prigožina za "človeka, ktorého sa bál celý svet".



Zhromaždenie podľa NYT odráža priazeň verejenosti k Prigožinovi. Americký denník pripomína, že Prigožinovi žoldnieri bojovali na Ukrajine, no samotný šéf vagnerovcov mal spory s vedením ruskej armády, ktorú opakovane kritizoval. V júni tohto roka uskutočnil neúspešný pokus o vzburu.



Lietadlo Embraer Legacy 600 sa v stredu 23. augusta zrútilo nad Tverskou oblasťou na západe Ruska počas letu z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo Prigožinove firmy. Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) v nedeľu potvrdil, že medzi mŕtvymi pasažiermi bol aj Prigožin.



Osud vagnerovcov je po jeho smrti neistý a Kremeľ údajne zvažuje spôsoby, ako túto skupinu dostať pod priamu kontrolu vlády, píše NYT.