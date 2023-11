Stovky ľudí v Prahe podporili Izrael

Praha 1. novembra (TASR) - Útok na Izrael bol útokom aj na ľudskosť a civilizáciu, je preto nutné sa zaň jednoznačne postaviť aj pri medzinárodných rokovaniach. Český premiér Petr Fiala to v stredu vyhlásil na zhromaždení Spoločne za Izrael na Staromestskom námestí v Prahe. Zúčastnili sa na ňom nižšie stovky ľudí. Na neďalekom Václavskom námestí sa neskôr večer plánujú zísť podporovatelia Palestíny, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podľa Fialu sa len ťažko hľadajú slová na popísanie udalostí, ktoré sa v Izraeli odohrali 7. októbra, keď teroristi z hnutia Hamas zavraždili stovky izraelských civilistov. "Bolo to násilie a brutalita, ktorá akoby nemala žiadne hranice. Nebol to útok len na Izraelčanov, na Izraelský štát a spoločnosť, ale bol to útok na ľudskosť a na našu civilizáciu," povedal predseda českej vlády.



Podpora Izraelu sa podľa musí vyjadrovať nielen slovami. "Musíme sa postaviť za Izrael pri medzinárodných rokovaniach, či už je to na pôde EÚ alebo v OSN. Je to o to dôležitejšie, že nevedieme len súboj s teroristami, ale aj boj o interpretáciu tých udalostí a sme tiež svedkami nových vĺn antisemitizmu vo svete, a to je nesmierne nebezpečné," vyhlásil český premiér.



Podujatie zorganizovala Federácia židovských obcí v ČR. Zaznela na ňom aj modlitba za Izrael a jeho súčasťou bola pietna spomienka na obete. "Chceme upozorniť na celosvetový nárast antisemitizmu, ktorý už na mnohých miestach sveta negatívne zasahuje do života židovských komunít," uviedli organizátori.



Na neďalekom Václavskom námestí sa večer uskutoční iné zhromaždenie na "podporu práv Palestínčanov a objektívne spravodajstvo o Izraeli a Palestíne". Jeho súčasťou bude pochod z Václavského námestia smerom na Klárov pri stanici Malostranská. Akciu usporiadala iniciatíva "Ne naším jménem!" (Nie v našom mene!) - Za spravodlivý mier na Blízkom východe.