Stovky ľudí v Prahe protestovali proti vládnym opatreniam

Praha 6. decembra (TASR) - Stovky ľudí sa zhromaždili v nedeľu v Prahe na dvoch protestoch namierených proti opatreniam českej vlády v súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Demonštranti sa zišli na Václavskom námestí a Palackého námestí, odkiaľ sa vydali na pochod. Mnohí z demonštrantov nemali rúška a nedodržiavali rozstupy.



Obe zhromaždenia mali podľa hovorkyne pražskej polície Evy Kropáčovej pokojný priebeh a polícia nemusela zasahovať. "Policajti iba upozorňovali účastníkov, aby dodržiavali vládne nariadenia," povedala.



Na demonštráciách sa v súčasnosti môže zúčastniť maximálne 100 ľudí, ktorí musia byť v skupinách po 20, dodržiavať rozstupy a mať zakryté ústa a nos, píšu Novinky.cz.



Na Václavskom námestí sa podľa Noviniek.cz zišlo päť až šesť tisíc osôb a niektorí ľudia prišli v rytierskej zbroji na koňoch. Účastníci si takisto priniesli české a slovenské vlajky a transparenty s nápismi odkazujúcimi na očkovanie proti COVID-19.



Organizátori obe demonštrácie zvolali prostredníctvom sociálnych sietí. Zhromaždenie na Palackého námestí organizátori nazvali Mikulášska demonštrácia proti vládnym nariadeniam so sprievodom. Účastníkov vyzvali, aby prišli v maskách Mikulášov, anjelov a čertov.



Odporcovia vládnych opatrení usporiadali veľký pochod v Prahe i 17. novembra a 28. októbra sa zišli na námestí Republiky, pripomínajú Novinky.



V Česku v sobotu zaznamenali 3308 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o 641 viac ako pred týždňom, a tiež 59 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z nedeľňajších údajov českého ministerstva zdravotníctva.



Česko od štvrtka 3. decembra prešlo v rámci Protiepidemického systému (PES) zo štvrtého na tretí z celkovo piatich stupňov pohotovosti. Nový nárast v počte prípadov však spôsobil, že rizikový index českého Protiepidemického systému (PES) sa zvýšil o sedem bodov na 64, čo už zodpovedá štvrtému stupňu opatrení, uvádzajú Novinky.cz.



Na opätovný prechod do štvrtého stupňa sa index PES musí udržať nad hodnotou 60 tri dni po sebe, pričom situáciu a sprísnenie opatrení posúdi vláda.



Minister zdravotníctva ČR Jan Blatný oznámil, že rozhodnutie o ďalších opatreniach bude jedným z hlavných tém pondelkového zasadania českej vlády.