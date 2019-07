Stovky ľudí venovali spomienku chlapcovi zabitému sotením pod vlak

Trať 7, kde v pondelok zahynul 8-ročný chlapec pod kolesami vysokorýchlostného vlaku ICE na hlavnej železničnej stanici vo Frankfurte 30. júla 2019 po tom, ako ho na koľaje sotil neznámy muž. Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 30. júla (TASR) - Približne 400 ľudí sa zúčastnilo v utorok na spomienkovom zhromaždení v nemeckom meste Frankfurt nad Mohanom, ktoré bolo venované osemročnému chlapcovi usmrtenému v predošlý deň na tamojšej hlavnej železničnej stanici, keď ho prítomný muž zhodil spolu s matkou z nástupišťa pred prichádzajúci vlak. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Smrť tohto dieťaťa je pre jeho príbuzných "nezmyselnou katastrofou", povedal Carsten Baumann, predstaviteľ frankfurtskej kresťanskej charity Bahnhofsmission, ktorá podujatie organizovala.dodal.Spomienka bola pôvodne plánovaná v hale hlavnej železničnej stanice, vzhľadom na očakávanú účasť však bola presunutá na priestranstvo pred stanicou. Baumann vyzýval prítomných, aby vyjadrili svoje pocity zápisom do kondolenčnej knihy.Súčasťou podujatia bola bohoslužba za prítomnosti zástupcov katolíckej a evanjelickej obce, ako aj miestneho spoločenstva eritrejských veriacich. Predpokladaný páchateľ pondelkového útoku je totiž muž eritrejského pôvodu.upozornila evanjelická farárka Jutta Jekelová.Pri pondelkovom incidente na hlavnej železničnej stanici vo Frankfurte nad Mohanom sotil muž z nástupišťa do koľajiska matku s dieťaťom vo chvíli, keď k nemu prichádzal vysokorýchlostný vlak ICE. Žena vo veku 40 rokov, pochádzajúca zo spolkovej krajiny Hesensko, vyviazla so zraneniami, jej osemročného syna však vlak zachytil a na mieste usmrtil.Útočník údajne napadol na stanici aj 78-ročnú ženu, ktorá však z nástupišťa nespadla. S pomocou svedkov sa ho podarilo zadržať, keď následne z miesta činu utekal. Motív jeho konania je stále nejasný.Zadržaný muž vo veku 40 rokov bol vzatý do vyšetrovacej väzby a čelí podozreniu z vraždy a dvojnásobného pokusu o vraždu.Nemecký policajný prezident Dieter Romann v utorok oznámil, že po tomto mužovi eritrejského pôvodu s bydliskom vo Švajčiarsku už od minulého týždňa pátrala švajčiarska polícia. Tá teraz spresnila, že minulý štvrtok tento muž zamkol svoju manželku a deti vo veku jeden, tri a štyri roky, ako aj susedu v ich bytoch vo švajčiarskom meste Wädenswil. Susedu tiež napadol a ohrozoval ju nožom.Polícia uviedla, že predpokladaný páchateľ sa tento rok zrejme podroboval psychiatrickej liečbe, čomu nasvedčujú dokumenty nájdené pri domovej prehliadke. Znaky prípadnej radikalizácie alebo iného ideologického motívu tohto prisťahovalca, ktorý sa hlási k pravoslávnemu kresťanstvu, zatiaľ vyšetrovanie neodhalilo.