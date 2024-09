Stovky ľudí vo Francúzsku vyjadrovali podporu obetiam znásilnenia

Paríž 14. septembra (TASR) - Stovky ľudí, väčšinou žien, sa v sobotu zhromaždili v uliciach miest po celom Francúzsku, aby vyjadrili podporu Gisele Pelicotovej, obete dlhoročného znásilňovania, ktorej príbeh šokoval krajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Vo Francúzsku sa začiatkom septembra začal súd s Pelicotovej bývalým manželom, 71-ročným Dominiqueom, ktorý podľa francúzskych médií priznal, že počas vyše desiatich rokov nahovoril desiatky cudzích mužov, aby ju pod vplyvom drog znásilňovali. Sedatívami ju nadopoval on sám a mužov k sebe domov pozýval cez internet.



Ženské spolky na sobotu zvolali približne 30 zhromaždení vo francúzskych mestách od Marseille po Paríž, kde sa na námestí Place de la République objavili transparenty vyjadrujúce podporu Pelicotovej aj ďalším obetiam. Podľa agentúry AP bolo na námestí približne 700 ľudí.



Sedemdesiatdvaročná žena sa podľa Reuters stala symbolom odvahy a boja proti sexuálnemu násiliu. Sama trvala na verejnom súdnom procese, ktoré má trvať do decembra, aby upozornila verejnosť na sexuálne zneužívanie a výpadky pamäti spôsobené drogami, uviedli jej právnici.



"Tisíckrát jej ďakujeme za jej obrovskú odvahu," povedala pre televíziu BFM jedna z feministických aktivistiek, podľa ktorej majú zhromaždenia vzdať hold všetkým obetiam znásilnenia.



Dominique Pelicot mal pôvodne vypovedať na súde už tento týždeň, ale z dôvodu zlého zdravotného stavu ho ospravedlnili. Očakáva sa, že na súde sa objaví v pondelok, ak mu to jeho stav dovolí.



Polícii sa nateraz v súvislosti s prípadom Gisele P. podarilo zistiť 92 prípadov znásilnenia spáchaných 72 mužmi. Päťdesiat z nich bolo identifikovaných, obvinených a postavených pred súd spolu s Dominiquom P, ktorý si podľa prokurátorov zneužívanie svojej manželky natáčal.



Vek obvinených násilníkov sa pohybuje od 26 do 74 rokov a podľa vyšetrovateľov patria k rôznym vrstvám spoločnosti. Väčšina z nich sa na násilnom akte voči Gisele P. zúčastnila raz, ale niektorí až šesťkrát.



Väčšine z obvinených v tejto kauze hrozí - v prípade usvedčenia - až 20 rokov väzenia za znásilnenie s priťažujúcimi okolnosťami.