Prezident nariadil zadržanie tisícok honduraských migrantov

Tegucigalpa 1. októbra (TASR) - Guatemalský prezident Alejandro Giammattei vo štvrtok prikázal úradom, aby zadržali tisícky honduraských migrantov, ktorí cez Guatemalu prechádzajú na svojej ceste do Spojených štátov. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



"V tejto chvíli je vydaný príkaz, aby boli na území Guatemaly zadržaní všetci, ktorí do krajiny vstúpili nezákonne," povedal Giammattei.



Niekoľko tisíc honduraských migrantov, ktorí mieria do USA, vo štvrtok prekročilo hranice Guatemaly. Porušili pri tom opatrenia zavedené v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2.



Giammattei povedal, že migrantov vrátia naspäť na hranice a odovzdajú ich honduraským úradom. Prezident však migrantov vyzval, aby sa dobrovoľne vrátili do svojej krajiny.



Stovky migrantov z Hondurasu mieria do USA



Približne 2000 honduraských migrantov, ktorí mieria do USA, vo štvrtok ráno prekročilo hranice Guatemaly. Informovala o tom agentúra AP.



Migranti prešli cez novootvorené hranice medzi Guatemalou a Hondurasom. Hranice bola dočasne zatvorené pre pandémiu ochorenia COVID-19.



Miestne imigračné orgány mali migrantov pri prechode cez hranice registrovať a ponúknuť pomoc tým, ktorí sú ochotní vrátiť sa naspať. Migrantom sa však podľa vyhlásení orgánov podarilo vstúpiť do krajiny bez registrácie.



Veľvyslanectvo USA v Hondurase v stredu na sociálnej sieti Twitter vyhlásilo, že emigrovať do USA je omnoho ťažšie ako kedykoľvek predtým. Takisto je to podľa veľvyslanectva aj nebezpečnejšie z dôvodu pandémie koronavírusu".



Počet migrantov zo Strednej Ameriky smerujúcich do USA počas pandémie značne klesol po tom, ako krajiny v oblasti Strednej Ameriky zatvorili svoje hranice, pripomína AP. Najčastejšími dôvodmi odchodu migrantov sú zlé finančné podmienky, nezamestnanosť či vysoká miera kriminality.



Podľa stredajšieho vyhlásenia Medzinárodnej organizácie práce (ILO) prišlo v Južnej Amerike o prácu z dôvodu pandémie koronavírusu najmenej 34 miliónov ľudí.