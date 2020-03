Stovky migrantov z Lesbosu dočasne ubytujú na lodi námorníctva

Atény 4. marca (TASR) - Stovky migrantov, ktorí sa v uplynulých dňoch vylodili pri pobreží gréckeho ostrova Lesbos, ubytujú dočasne na lodi gréckeho námorníctva. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Zdroj gréckeho ministerstva obrany pre AFP uviedol, že migranti zostanú na lodi, kým bude na pevnine zriadené nové centrum na ich ubytovanie.



Od príchodu z Turecka cez víkend zostalo v prístave ostrova Lesbos asi 500 ľudí, medzi nimi aj rodiny s malými deťmi.



V snahe obmedziť prílev utečencov, ktorý vypukol po tom, čo Ankara minulý týždeň oznámila, že už nezabráni ich vstupu do Európy, Atény pozastavili azylové konania a posilnili svoje hranice.



Noví migranti z Turecka zhoršili už aj tak komplikovanú situáciu na gréckych ostrovoch v blízkosti Turecka.



Na Lesbose, ktorý má približne 85.000 obyvateľov, žije v súčasnosti - podľa najnovších údajov miestnych úradov - aj vyše 21.000 migrantov. Miestni obyvatelia aj úrady chcú, aby žiadateľov o azyl presunuli z tamojších táborov do zariadení v pevninskom Grécku a tamojšie tábory zatvorili, pričom namietajú aj proti výstavbe nových zadržiavacích zariadení pre migrantov.



Hnev ostrovanov proti migrantom v uplynulých dňoch prerástol do násilností, keď časť miestnych radikálov útočila na novopríchodzích migrantov, zastrašovala novinárov a pracovníkov humanitárnych organizácií.



Grécka vláda sľúbila, že výstavbu nových zadržiavacích zariadení uskutoční a na ostrovy nasadila už v pondelok poriadkovú políciu, ktorá má brániť tamojším obyvateľov v tom, aby narúšali stavebné práce.



Na grécke ostrovy sa vlani doplavilo takmer 60.000 migrantov, čo je dvojnásobne viac než v roku 2018, uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).