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Stovky mužov vo Švajčiarsku protestovali proti násiliu na ženách
Akademici a organizácie na ochranu práv sa po prvý raz pokúsili zmapovať rozsah tohto hnutia vo Švajčiarsku.
Autor TASR
Bern 15. novembra (TASR) – Stovky mužov sa v sobotu zišli na demonštrácii vo švajčiarskom hlavnom meste, aby odsúdili mizogýniu a rozsiahle násilie páchané na ženách. Zdôraznili, že muži musia zohrávať aktívnejšiu úlohu v boji proti obom javom a otvorenejšie sa proti nim ozývať, informuje TASR na základe správy agentúry AP.
Zhromaždenie s názvom „Muži proti násiliu na ženách“ sa konalo pred budovou parlamentu pre pretrvávajúce obavy z rozšírenia prejavov mizogýnie na internete, najmä medzi dospievajúcimi chlapcami a mladými mužmi. Podľa organizátorov je potrebné, aby sa proti takýmto postojom dôraznejšie ozývali aj ostatní muži.
Demonštrácia sa konala v čase, keď niektorí influenceri z okrajových kruhov pravicovej takzvanej manosféry po víťazstve amerického prezidenta Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v roku 2024 začali otvorenejšie šíriť a obhajovať mizogýnne urážky a vyhrážky na internete, uvádza agentúra AP.
Akademici a organizácie na ochranu práv sa po prvý raz pokúsili zmapovať rozsah tohto hnutia vo Švajčiarsku.
Prieskum, ktorý v júni zverejnila Univerzita v Zürichu v spolupráci s organizáciou Mencare, združujúcou švajčiarske organizácie mužov a otcov, ukázal, že polovica opýtaných mužov vo veku od 18 do 24 rokov vyjadrila obavy, že „skutoční muži sú v spoločnosti čoraz viac odsúvaní na okraj“. Zároveň zastávali obmedzujúci pohľad na mužskosť založený na dominancii.
Autori štúdie poukázali na potrebu „systematickej celospoločenskej diskusie o predstavách o mužskosti, ktoré podporujú násilie“. Podľa nich by sa takáto diskusia mala začať už v školách.
Švajčiarska vláda venuje tejto problematike pozornosť. Minister spravodlivosti Beat Jans sa začiatkom tohto mesiaca zúčastnil na konferencii zameranej na zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách násilných a urážlivých prejavov namierených proti ženám na internete.
Vo svojom prejave 2. novembra Jans uviedol, že muži páchajú štyri pätiny násilných trestných činov. V prípade znásilnení je ich podiel podľa neho až 99 percent.
„Nie sú to všetci muži. Musíme si však priznať, že takmer vždy ide o mužov,“ povedal Jans. „Násilie zo strany mužov sa nezačína prvou ranou, ale znevažujúcou poznámkou. Všetci muži máme povinnosť konať,“ dodal.
Cieľom hnutia je otvoriť oči mladým mužom, ktorí podľahli vplyvu takzvanej manosféry, ale aj širšie chápaného patriarchátu.
„My muži sme súčasťou problému, ktorým je násilie páchané na ženách a queer ľuďoch,“ povedal 42-ročný sociálny pracovník Christoph Gosteli, jeden z organizátorov demonštrácie „Muži proti násiliu na ženách“ zo skupiny Männer.
„Preto je dôležité, aby sme zaujali jasný postoj a povedali: Už nechceme byť súčasťou problému, chceme byť súčasťou riešenia,“ dodal.
Zhromaždenie s názvom „Muži proti násiliu na ženách“ sa konalo pred budovou parlamentu pre pretrvávajúce obavy z rozšírenia prejavov mizogýnie na internete, najmä medzi dospievajúcimi chlapcami a mladými mužmi. Podľa organizátorov je potrebné, aby sa proti takýmto postojom dôraznejšie ozývali aj ostatní muži.
Demonštrácia sa konala v čase, keď niektorí influenceri z okrajových kruhov pravicovej takzvanej manosféry po víťazstve amerického prezidenta Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v roku 2024 začali otvorenejšie šíriť a obhajovať mizogýnne urážky a vyhrážky na internete, uvádza agentúra AP.
Akademici a organizácie na ochranu práv sa po prvý raz pokúsili zmapovať rozsah tohto hnutia vo Švajčiarsku.
Prieskum, ktorý v júni zverejnila Univerzita v Zürichu v spolupráci s organizáciou Mencare, združujúcou švajčiarske organizácie mužov a otcov, ukázal, že polovica opýtaných mužov vo veku od 18 do 24 rokov vyjadrila obavy, že „skutoční muži sú v spoločnosti čoraz viac odsúvaní na okraj“. Zároveň zastávali obmedzujúci pohľad na mužskosť založený na dominancii.
Autori štúdie poukázali na potrebu „systematickej celospoločenskej diskusie o predstavách o mužskosti, ktoré podporujú násilie“. Podľa nich by sa takáto diskusia mala začať už v školách.
Švajčiarska vláda venuje tejto problematike pozornosť. Minister spravodlivosti Beat Jans sa začiatkom tohto mesiaca zúčastnil na konferencii zameranej na zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách násilných a urážlivých prejavov namierených proti ženám na internete.
Vo svojom prejave 2. novembra Jans uviedol, že muži páchajú štyri pätiny násilných trestných činov. V prípade znásilnení je ich podiel podľa neho až 99 percent.
„Nie sú to všetci muži. Musíme si však priznať, že takmer vždy ide o mužov,“ povedal Jans. „Násilie zo strany mužov sa nezačína prvou ranou, ale znevažujúcou poznámkou. Všetci muži máme povinnosť konať,“ dodal.
Cieľom hnutia je otvoriť oči mladým mužom, ktorí podľahli vplyvu takzvanej manosféry, ale aj širšie chápaného patriarchátu.
„My muži sme súčasťou problému, ktorým je násilie páchané na ženách a queer ľuďoch,“ povedal 42-ročný sociálny pracovník Christoph Gosteli, jeden z organizátorov demonštrácie „Muži proti násiliu na ženách“ zo skupiny Männer.
„Preto je dôležité, aby sme zaujali jasný postoj a povedali: Už nechceme byť súčasťou problému, chceme byť súčasťou riešenia,“ dodal.