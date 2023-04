Novinári, ktorí pracovali v Moskve, vyzývajú prepustiť Gershkovicha

Moskva 24. apríla (TASR) - Viac ako 300 novinárov, ktorí v minulosti pracovali v Moskve ako zahraniční spravodajcovia, žiada ruskú vládu o okamžité prepustenie amerického novinára denníka The Wall Street Journal (WSJ) Evana Gershkovicha, väzneného pre obvinenia zo špionáže. Novinári zároveň uvádzajú, že Gershkovichovo uväznenie vysiela "znepokojivý a nebezpečný" signál o postoji Ruska k nezávislým médiám, informuje TASR podľa správy denníka The Guardian.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) zadržala tohto amerického novinára 29. marca v Jekaterinburgu pre podozrenie zo špionáže. Podľa FSB zbieral informácie o jednom z ruských zbrojárskych podnikov, na ktoré sa vzťahuje štátne tajomstvo. V Rusku mu za to hrozí až 20 rokov väzenia.



Gershkovich je od konca studenej vojny vôbec prvým americkým novinárom, ktorého v Rusku zatkli pre zmienené obvinenia. Jeho zapojenie do špionážnych aktivít pritom popiera aj jeho zamestnávateľ, aj denník WSJ, aj americká vláda.



Medzi dovedna 301 signatármi zmienenej výzvy sú napríklad Orla Guerinová z BBC, bývalý novinár denníka The New York Times Bill Keller, ďalej John Kampfner, výkonný riaditeľ politologického inštitútu Chatham House, a David Remnick, šéfredaktor časopisu The New Yorker.



Podpísaní novinári boli v Rusku spravodajcami pre médiá v dovedna 22 krajinách. V Moskve pritom pracovali v rôznom období, kým najskorší z nich prišiel do ruskej metropoly v roku 1964, posledný z nich z tohto mesta odišiel len pred pár týždňami.



Svoj list adresovali ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi. Uvádzajú v ňom, že Gershkovichovo zatknutie aj obvinenia voči nemu ich "šokovali a zdesili". Zároveň naliehajú, aby bol novinár obvinení zbavený a okamžite prepustený.



"Evan Gershkovich odvádzal dlhú a pôsobivú novinársku prácu," uvádzajú v liste. "Nepochybujeme o tom, že jediným cieľom a zámerom jeho práce bolo informovať čitateľov o súčasnej realite v Rusku. Vyhľadávanie informácií, dokonca aj keď to znamená narušenie politických záujmov, nerobí z Evana zločinca alebo špióna, ale novinára. Žurnalistika nie je zločin," píšu.



Novinári v liste dodávajú, že Gershkovichovo zatknutie "vysiela znepokojivý a nebezpečný signál, že Rusko neberie ohľad na nezávislé médiá a prejavuje ľahostajnosť voči osudu tohto mladého, talentovaného a čestného novinára".