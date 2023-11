Stovky pacientov a zdravotníkov sa musia evakuovať z nemocnice v Gaze

Gaza 23. novembra (TASR) - Stovky pacientov a zdravotníkov sa musia evakuovať z Indonézskej nemocnice v Pásme Gazy na príkaz izraelskej armády, informovalo vo štvrtok palestínske ministerstvo zdravotníctva ovládané hnutím Hamas. TASR píše podľa správy stanice CNN.



Približne 450 ľudí bolo vyzvaných, aby sa presunuli do Európskej či Násirovej nemocnice v južnej časti Pásma Gazy. Podľa palestínskeho ministerstva je v Indonézskej nemocnici stále vyše 200 pacientov a zranených osôb, a to bez vody, liekov či potravín.



"V tejto chvíli sme stále obkľúčení v nemocnici a zaviazali sme sa, že neodídeme, kým s nami neodídu všetci zranení a chorí, pretože ak ich opustíme, ich osudom bude nevyhnutne smrť," citovala CNN riaditeľa ministerstva zdravotníctva, ktorý zostáva v Indonézskej nemocnici.



Podľa riaditeľa sa do evakuácie zapája aj Medzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC). Ten spresnil, že evakuačný tím sa fyzicky nenachádza v nemocnici.



"Neustále sme zdôrazňovali, že je potrebné zabezpečiť prístup k operáciám na severe Gazy. Našim predchádzajúcim pokusom o prístup bránili značné bezpečnostné problémy," uviedol ICRC.