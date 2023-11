Stovky Palestínčanov sa od prímeria snažili dostať na sever Pásma Gazy

Gaza/Tel Aviv 24. novembra (TASR) - Stovky vnútorne vysídlených Palestínčanov sa v piatok po začatí prímeria medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas snažili dostať späť do svojich domovov v severnej časti Pásma Gazy. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá sa odvolala na očitých svedkov.



Vnútorne vysídlení Palestínčania sa usilovali dostať na sever Pásma Gazy, aby skontrolovali svoje domovy či príbuzných v meste Gaza i ďalších častiach tohto územia. Izraelské vojenské letectvo medzitým pozastavilo svoje prelety nad južnou časťou Pásma Gazy.



Prímerie medzi Izraelom a Hamasom začalo platiť v piatok ráno o 7.00 h miestneho času (6.00 SEČ). Pred jeho začatím izraelská vláda varovala, že "vojna sa ešte neskončila" a severná časť Pásma Gazy je stále "nebezpečnou vojnovou zónou", v ktorej je zakázaný pohyb.



Palestínčania by mali zostať v "humanitárnej zóne" na juhu tejto pobrežnej palestínskej enklávy, upozornila armáda. DPA však konštatuje, že pre civilistov by mal byť umožnený pohyb zo severu na juh pásma Gazy; nie však v opačnom smere.



Na severe Pásma Gazy zostali tisícky izraelských vojakov aj napriek platnosti prímeria. Izraelská televízia informovala, že ak to bude nevyhnutné, armáda pristúpi k "opatreniam na rozohnanie demonštrácií" na zabránenie ľuďom v presúvaní sa z juhu na sever enklávy.



V izraelských oblastiach hraničiacich s Gazou sa medzitým ozývali sirény ohlasujúce letecký poplach aj po tom, čo do platnosti vstúpilo prímerie, píše DPA. Izraelská armáda spresnila, že varovné sirény zneli v obciach pozdĺž pásma Gazy. V predchádzajúcich vojnách v Gaze opakovane dochádzalo k porušovaniu prímeria na začiatku jeho platnosti z oboch strán konfliktu.



Organizácia Spojených národov (OSN) odhaduje, že vojna, ktorá sa útokmi kománd palestínskych militantov z Hamasu i ďalších skupín na izraelské územie začala 7. októbra, si vyžiadala viac než 1,7 milióna vnútorne vysídlených osôb v Pásme Gazy. Približne jeden milión ľudí je pritom ubytovaných v zariadeniach OSN. Enkláva má dovedna zhruba 2,2 milióna obyvateľov.