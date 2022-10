Stovky plyšových Paddingtonov dostanú deti, o ktoré sa stará charita

Londýn 16. októbra (TASR) - Viac ako 1000 kusov plyšových hračiek, ktoré po smrti kráľovnej Alžbety II. priniesli ľudia spolu s kvetmi k bránam Buckinghamského paláca a hradu Windsor, ako aj do kráľovských parkov v Londýne, bude venovaných detskej charitatívnej organizácii. Podľa agentúry AP to v sobotu uviedol Buckinghamský palác.



Mnohé z plyšových hračiek majú podobu medvedíka Paddingtona známeho z rovnomennej knihy i filmu, ale aj z videoklipu, v ktorom účinkovala aj samotná kráľovná.



Nakrútený bol pri príležitosti kráľovninho platinového jubilea. Ide o scénu, keď Alžbeta II. prijala - počítačovo animovaného - medvedíka v Buckinghamskom paláci, kde spolu pili popoludňajší čaj. Jeden druhému sa pritom zverili, že pre každý prípad pri sebe vždy nosia marmeládový sendvič - kráľovná vo svojej legendárnej kabelke a Paddington pod klobúčikom.



AP vo svojej správe konštatuje, že kráľovná, ktorá zomrela 8. septembra vo veku 96 rokov po 70 rokoch vládnutia na tróne, i medvedík Paddington sa po zverejnení tohto videa - v júni - stali "britským národným pokladom".



Buckinghamský palác a správa kráľovských parkov v sobotu oznámili, že stovky plyšových hračiek, ktoré ľudia doniesli, aby si takto uctili pamiatku zosnulej panovníčky, budú pred odovzdaním detskej charitatívnej organizácii Barnado's odborne vyčistené.



Alžbeta II. bola patrónkou tejto charitatívnej organizácie viac ako 30 rokov. Patronát nad ňou v roku 2016 odovzdala manželke svojho najstaršieho syna, súčasného kráľa Karola III.



"Sme poctení, že môžeme dať domov plyšovým hračkám, ktoré ľudia zanechali na jej (Alžbetinu) pamiatku," povedala Lynn Perryová, ktorá je výkonnou riaditeľkou organizácie Barnardo's.



Organizácia Barnardo's pracuje so zdravotne postihnutými deťmi, obeťami sexuálneho zneužívania, s deťmi s psychickými poruchami a deťmi bez domova, ako aj s deťmi nakazenými vírusom HIV a chorými na AIDS. Väčšina práce organizácie súvisí so zmierňovaním chudoby v rámci projektov, do ktorých je zapojených viac ako 115.000 detí.



Pokiaľ ide o kvetinové dary na pamiatku zosnulej panovníčky, vedenie londýnskych parkov už v septembri oznámilo, že budú skompostované. Kompost, ktorý takto vznikne, sa použije na terénne úpravy v londýnskych parkoch.