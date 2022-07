Stovky policajtov a vojakov rozohnali protivládny protestný tábor

Kolombo 21. júla (TASR) - Stovky príslušníkov srílanských bezpečnostných síl a policajných kománd pristúpili v piatok skoro ráno miestneho času v hlavnom meste Kolombo k rozohnaniu hlavného protivládneho protestného tábora. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Srílanské jednotky vyzbrojené obuškami začali odstraňovať barikády a strhávať stany neozbrojených aktivistov, ktorí blokovali budovu prezidentského úradu, priblížil reportér AFP.



Stalo sa tak ešte niekoľko hodín predtým, ako mali demonštranti na základe nariadení prikázané danú lokalitu opustiť. Samotní protestujúci pritom ohlásili, že z miesta plánovali odísť do piatka popoludnia.



Očití svedkovia zákroku voči protestujúcim videli, ako vojaci obkolesili úrad prezidenta a odstraňovali dočasné stavby, ktoré od apríla zabezpečovali logistické vybavenie pre tisíce protivládnych demonštrantov.



Pred týždňom sa táto ostrovná juhoázijská krajina stala dejiskom masových protestov, počas ktorých dav demonštrantov vnikol do prezidentovej rezidencie a následne aj do súkromnej rezidencie premiéra Ranila Vikramasingheho.



Šesťnásobný predseda vlády Vikramasinghe vo štvrtok zložil prezidentský sľub po tom, čo ho na post hlavy štátu zvolil srílanský parlament na svojom stredajšom zasadnutí. Vo funkcii nahradil Gótábaju Rádžapakšu, ktorý krajinu opustil minulý týždeň v reakcii na rozsiahle demonštrácie a následne e-mailom poslal svoju demisiu.



Vikramasinghe prisľúbil, že voči demonštrantom tvrdo zakročí a varoval, že okupovanie štátnych budov je nezákonné. Upozornil tiež, že ak demonštranti neodídu dobrovoľne, budú odvedení.