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Stovky policajtov prehľadávajú priestory motorkárskeho klubu v Nemecku
Motorkársky klub Gremium MC vznikol v roku 1972 v Mannheime a už v minulosti bol vyšetrovaný pre podozrenia z organizovanej trestnej činnosti.
Autor TASR
Štuttgart 12. novembra (TASR) - Stovky nemeckých policajtov v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko vo štvrtok prehľadávali nehnuteľnosti spájané s motorkárskym klubom Gremium MC v súvislosti s podozrením na trestnú činnosť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Motorkársky klub Gremium MC vznikol v roku 1972 v Mannheime a už v minulosti bol vyšetrovaný pre podozrenia z organizovanej trestnej činnosti. Z rovnakého dôvodu v roku 2021 úrady zakázali jeho pobočku v okolí mesta Heidelberg.
Nemecké ministerstvo vnútra v tom čase klub označilo za najväčší domáci motorkársky gang v krajine. Tvrdilo, že sa snaží rozširovať svoj územný a finančný vplyv v rámci motorkárskej scény a svoje nároky sa pravidelne pokúša presadzovať násilím.
Podľa najnovšej bezpečnostnej správy v Bádensku-Württembersku viaceré motorkárske gangy odmietajú monopol štátu na používanie sily a sú často prepojené na organizovaný zločin. Prejavuje sa to vynucovaním výpalného, obchodovaním s drogami či kupliarstvom, uvádza správa.
Medzi najväčšie a najznámejšie motorkárske kluby v Bádensku-Württembersku patria Gremium MC, Hells Angels, Bandidos a Outlaws. V tejto spolkovej krajine má ich 154 pobočiek viac ako 2000 členov.
Motorkársky klub Gremium MC vznikol v roku 1972 v Mannheime a už v minulosti bol vyšetrovaný pre podozrenia z organizovanej trestnej činnosti. Z rovnakého dôvodu v roku 2021 úrady zakázali jeho pobočku v okolí mesta Heidelberg.
Nemecké ministerstvo vnútra v tom čase klub označilo za najväčší domáci motorkársky gang v krajine. Tvrdilo, že sa snaží rozširovať svoj územný a finančný vplyv v rámci motorkárskej scény a svoje nároky sa pravidelne pokúša presadzovať násilím.
Podľa najnovšej bezpečnostnej správy v Bádensku-Württembersku viaceré motorkárske gangy odmietajú monopol štátu na používanie sily a sú často prepojené na organizovaný zločin. Prejavuje sa to vynucovaním výpalného, obchodovaním s drogami či kupliarstvom, uvádza správa.
Medzi najväčšie a najznámejšie motorkárske kluby v Bádensku-Württembersku patria Gremium MC, Hells Angels, Bandidos a Outlaws. V tejto spolkovej krajine má ich 154 pobočiek viac ako 2000 členov.