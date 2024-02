Stovky protestujúcich v Budapešti vyzývali na odstúpenie prezidentky

Budapešť 9. februára (TASR) - V Budapešti v piatok protestovalo najmenej 1000 ľudí, ktorí vyzývali na odstúpenie maďarskej prezidentky Katalin Novákovej. Reagovali tak na to, že omilostila muža odsúdeného za utajovanie prípadu sexuálneho zneužívania v detskom domove, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Nováková udelila milosť približne dvom desiatkam ľudí ešte v apríli minulého roku pred návštevou pápeža Františka. Medzi nimi bol aj zástupca riaditeľa detského domova, ktorí pomohol bývalému riaditeľovi zatajiť jeho zločiny.



Niekdajšieho riaditeľa odsúdili na osem rokov vo väzení za sexuálne zneužívanie niekoľkých mladistvých v rokoch 2004-2016. Jeho zástupca dostal trojročný trest odňatia slobody za to, že mu pomáhal túto trestnú činnosť utajiť.



Maďarské opozičné strany v spojitosti s kauzou vyzvali prezidentku Novákovú - bývalú ministerku pre rodinné záležitosti vo vláde premiéra Viktora Orbána -, aby odstúpila.



"Za môjho pôsobenia v úrade nebola a nebude udelená milosť pedofilom, a tak to bolo aj v tomto prípade," citovala Novákovú v utorok tlačová agentúra MTI. Dodala tiež, že zdôvodnenie jej rozhodnutia nebude zverejnené a že všetky milosti už svojou povahou vyvolávajú kontroverzie.



Orbán vo štvrtok večer predložil parlamentu novelu ústavy, ktorá zbavuje prezidenta práva udeliť milosť za trestné činy spáchané na deťoch. Podľa agentúry Reuters sa týmto krokom snažil zmierniť politické následky škandálu.



"Rozhodnutie prezidenta republiky o udelení milosti vyvolalo diskusiu. Túto diskusiu treba uzavrieť spôsobom, ktorý upokojí všetkých Maďarov," píše sa v predloženom znení návrhu zákona. Nováková už avizovala ochotu novelu ústavy podpísať.



Účastníci piatkového protestného pochodu v Budapešti sa vydali smerom k prezidentskej kancelárii a tvrdili, že jediným prijateľným riešením by bolo, keby Nováková na svoj post rezignovala. "Odstúpenie by bolo veľmi správnym krokom," uviedol jeden z protestujúcich.



Prezidentka je momentálne na zahraničnej ceste v katarskej Dauhe, uvádza agentúra Reuters.