Stovky protestujúcich v Dakare žiadali urýchlené usporiadanie volieb

Dakar 2. marca (TASR) - Niekoľko stoviek Senegalčanov sa v sobotu zhromaždili v hlavnom meste Dakar, kde vyzývali na usporiadanie prezidentských volieb ešte pred 2. aprílom - dňom skončenia druhého funkčného obdobia úradujúcej hlavy štátu Mackyho Salla. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Voľby sa mali pôvodne konať 25. februára, ale Sall ich začiatkom mesiaca neočakávane odložil na neurčito. Zdôvodnil to nezrovnalosťami a údajnými korupčnými praktikami pri registrácií kandidátov, pričom spochybnil aj integritu sudcov Ústavnej rady.



Senegalský parlament následne odhlasoval odloženie volieb na 15. decembra.



Rozhodnutie prezidenta a parlamentu uvrhlo Senegal do najhoršej krízy za niekoľko desaťročí, čo vyvolalo v krajine rozsiahle pobúrenie a vlnu násilných protestov a nepokojov. Opozícia odloženie volieb označila za "ústavný prevrat".



Ústavná rada, senegalská obdoba ústavného súdu počas februára rozhodla, že prezidentove druhé funkčné obdobie, ktoré sa končí 2. apríla, nemôže byť predĺžené. Zrušila tak dekrét, na základe ktorého Sall voľby odložil.



Na sobotňajšie protestné zhromaždenie v Dakare vyzvala aliancia opozičných strán a občianskych združení Front odporu. Niekoľko stoviek ľudí mávali senegalskými vlajkami a portrétmi lídra opozície Ousmanea Sonka, ktorý je od vlaňajšieho júla uväznený pre "podnecovanie k povstaniu". Vyradili ho aj spomedzi účastníkov prezidentských volieb.



"Žiadame prezidenta Mackyho Salla, aby prezidentské voľby zorganizoval do 2. apríla a odovzdal kľúče od paláca svojmu nástupcovi, aby sme mohli začať obnovovať našu krajinu," povedala bývalá premiérka Aminata Touré.