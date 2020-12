Rahmán: Stovky protureckých bojovníkov sa z Karabachu vrátili do Sýrie

Baku/Jerevan 2. decembra (TASR) - Takmer tisíc protureckých ozbrojencov, ktorí počas konfliktu v Náhornom Karabachu bojovali po boku Azerbajdžanu proti Arménom, sa vrátilo naspäť do Sýrie. Stalo sa tak po ukončení bojov v dôsledku novembrového uzavretia prímeria v Karabachu, informovalo v stredu Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.



Turecko vyslalo do Náhorného Karabachu celkovo viac ako 2580 sýrskych bojovníkov, z čoho 293 počas bojov zahynulo, uviedol šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán.



Ankara, ktorá je spojencom Azerbajdžanu, tvrdenia o vyslaní sýrskych žoldnierov do Náhorného Karbachu oficiálne popiera. Protureckí bojovníci boli údajne počas bojov nasadzovaní do prvých línií.



Podľa Rahmána sa do Sýrie vrátilo už viac ako 900 protureckých sýrskych bojovníkov, posledná skupina 27. novembra. Očakáva sa, že zvyšní ozbrojenci sa z Karabachu do oblastí severnej Sýrie, ktoré sú pod kontrolou Turecka, vrátia v nasledujúcich dňoch.



Dohodu o prímerí v Náhornom Karabachu podpísali v noci na 10. novembra v Moskve arménsky premiér Nikol Pašinjan, azerbajdžanský prezident Ilham Alijev a ruský prezident Vladimir Putin ako líder regionálnej mocnosti. Na základe tejto dohody Moskva na územie Karabachu odvelila približne 2000 ruských vojakov, ktorí tam majú za úlohu monitorovať dodržiavanie prímeria.