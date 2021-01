Stovky reštaurácií v Česku sa otvorili na protest proti reštrikciám

Praha 23. januára (TASR) - V Česku otvorili v sobotu svoje prevádzky reštaurácie a pohostinstvá, ktoré podporujú iniciatívu Chcípl PES. Spravili tak na protest proti epidemiologickým opatreniam, ktoré otvorenie takýchto podnikov nepovoľujú. Cieľom protestu nie je na pandémii zarábať, ale prežiť, uviedol podľa portálu Novinky.cz spoluorganizátor protestu Jakub Olbert z pražskej reštaurácie Šeberák.



Účasť na akcii ohlásili reštaurácie z Prahy, Teplíc, Ústí nad Labem, Brna, Kladna či okresu Jihlava, pričom podľa agentúry AFP sa k protestu pripojili stovky podnikov. Hromadné akcie, pri ktorých by sa zišli tisíce ľudí ako 10. januára na pražskom Staromestskom námestí, však iniciatíva nechystá.



Hovorca pražského magistrátu Vít Hofman AFP povedal, že otvoreným reštauráciám a podnikom hrozí za porušenie pravidiel pokuta do výšky 20.000 českých korún (765 eur).



Iniciatíva Chcípl PES odmieta podmienku, v súlade s ktorou musia žiadatelia o dotáciu z programu vlády s názvom "Covid Gastro - Uzavreté prevádzky" uviesť, že nikdy neporušili vládne nariadenie. Podľa Olberta je v ČR 30 až 50 gastropodnikov, ktoré dlhodobo nechávajú svoje prevádzky otvorené. Stovky ďalších zase vládne nariadenie niekedy porušili.



Zástupcovia iniciatívy na utorňajšej tlačovej konferencii oznámili, že chcú založiť politické hnutie Otevřeme Česko – Chcípl PES. Reštaurácie by sa podľa nich mali stať politickými bunkami a zostať tak otvorené, keďže podľa iniciatívy majú politické rokovania v rámci epidemiologických reštrikcií výnimku. Český minister vnútra Jan Hamáček ale taký výklad pravidiel odmietol.



Reštaurácie vláda v rámci protipandemických reštrikcií zatvorila už vlani na jar, a opätovne aj v polovici októbra. Zákaz s výnimkou krátkeho obdobia vianočných sviatkov trvá dodnes. Reštaurácie síce môžu jedlo ponúkať formou osobného odberu, gastronomický sektor však zaznamenáva obrovské straty.