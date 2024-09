Stovky škôl v Česku dostali výhražný e-mail, že sú zamínované

Praha 3. septembra (TASR) - Stovky škôl v Česku dostali v utorok e-mail, že sú zamínované. Na sociálnej sieti X to napísala česká polícia s tým, že výhražný e-mail preveruje. Dodala, že v súčasnosti nemá žiadne konkrétne informácie smerujúce k tomu, že by bol niekto ohrozený, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Aktuálne v celej ČR preverujeme výhražný e-mail, ktorý bol adresovaný stovkám škôl a v ktorom pisateľ inštitúciám oznamuje, že sú zamínované. So zástupcami škôl intenzívne komunikujeme a prijali sme príslušné opatrenia, v rámci ktorých chceme do bežného chodu zasahovať čo najmenej," uviedlo policajné prezídium.



Na prípade podľa vedenia českej polície pracuje aj Národná centrála proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite.



Podobný prípad riešia v utorok aj slovenskí policajti. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok oznámil, že na takmer 270 školách na Slovensku nahlásili v utorok ráno bombu. Na miestach zasahuje polícia a reálnosť bombovej hrozby sa vyhodnocuje. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie vo veci teroristického útoku.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)