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Stovky škôl v Nemecku dostali e-mailom bombové vyhrážky
Agentúra AFP s odvolaním sa na políciu uvádza, že vyhrážky dostalo vyše 450 škôl v Bádensku-Württembersku a tiež v Durínsku.
Autor TASR
Berlín 23. novembra (TASR) - Stovky škôl v Nemecku dostali v pondelok ráno e-mailom bombové vyhrážky. Podľa polície „konkrétne nebezpečenstvo“ nehrozí, píše TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Denník Bild uvádza, že všetky e-maily mali v predmete „Čaká vás smrť“ a ich znenie bolo rovnaké. Polícia sa preto domnieva, že nikomu nehrozí nebezpečenstvo. Niektoré školy poslali žiakov domov, iné e-maily ignorovali.
Agentúra AFP s odvolaním sa na políciu uvádza, že vyhrážky dostalo vyše 450 škôl v Bádensku-Württembersku a tiež v Durínsku. Podľa Bildu ich dostali aj školy v Dolnom Sasku a Šlezvicku-Holštajnsku.
Bombové vyhrážky pred dvoma týždňami opakovane dostali i školy v Taliansku. Podpísané boli Michailom Andropovom, údajným vodcom skupiny „Vilájet Misoginistan“. Talianska vláda v reakcii avizovala prijatie nového protokolu na riešenie takýchto hrozieb.
Denník Bild uvádza, že všetky e-maily mali v predmete „Čaká vás smrť“ a ich znenie bolo rovnaké. Polícia sa preto domnieva, že nikomu nehrozí nebezpečenstvo. Niektoré školy poslali žiakov domov, iné e-maily ignorovali.
Agentúra AFP s odvolaním sa na políciu uvádza, že vyhrážky dostalo vyše 450 škôl v Bádensku-Württembersku a tiež v Durínsku. Podľa Bildu ich dostali aj školy v Dolnom Sasku a Šlezvicku-Holštajnsku.
Bombové vyhrážky pred dvoma týždňami opakovane dostali i školy v Taliansku. Podpísané boli Michailom Andropovom, údajným vodcom skupiny „Vilájet Misoginistan“. Talianska vláda v reakcii avizovala prijatie nového protokolu na riešenie takýchto hrozieb.