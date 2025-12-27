< sekcia Zahraničie
Stovky smútiacich sa zhromaždili pred mešitou v Homs deň po výbuchu
Smútiaci nemohli v sobotu vstúpiť do mešity, aby sa pomodlili, keďže miesto činu je nateraz uzavreté. Modlili sa preto vonku napriek chladnému a daždivému počasiu.
Autor TASR
Damask 27. decembra (TASR) - Stovky smútiacich sa zhromaždili pred mešitou v sýrskom meste Homs deň po bombovom útoku, ktorý si vyžiadal osem obetí a 18 zranených. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Dav sa zhromaždil pri mešite imáma Alího ibn Abí Táliba, ktorá sa nachádza v oblasti s prevažujúcou alavitskou menšinou, a následne sa vydal na pohreb obetí.
Predbežné vyšetrovanie naznačuje, že výbušné zariadenia boli umiestnené vnútri mešity, uviedli tamojší predstavitelia. K útoku sa prihlásilo džihádistické zoskupenie Brigáda podporovateľov Sunny (Sarájá Ansár as-Sunna). Vo vyhlásení zverejnenom na platforme Telegram zoskupenie uviedlo, že útok zacielilo na alavitov, odnož šiitského islamu, ktorú radikálni islamisti považujú za odpadlíkov, píše AP. Militantné hnutie sa prihlásilo aj k samovražednému útoku na kostol v Damasku v júni tohto roka, ktorý si vyžiadal 25 obetí.
Sýrske ministerstvo zahraničných vecí označilo útok za „zúfalý pokus“ o destabilizáciu krajiny a prisľúbilo, že páchatelia budú potrestaní. Rezort diplomacie zopakoval svoj „pevný postoj v boji proti terorizmu vo všetkých jeho podobách“ a zdôraznilo, že „takéto zločiny neodradia sýrsky štát od úsilia o posilnenie bezpečnosti, ochrany občanov a potrestanie zodpovedných osôb“.
