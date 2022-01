Stovky Srbov blokádou ciest protestovali proti plánom na ťažbu lítia

Belehrad 3. januára (TASR) - Stovky ľudí v pondelok zablokovali cesty na niekoľkých miestach v Srbsku, požadujúc, aby úrady zrušili všetky plány na ťažbu lítia, ktorá by podľa ekológov poškodila tamojšie životné prostredie.



Hlásených bolo niekoľko menších incidentov, keď sa rozhnevaní vodiči snažili pretlačiť cez davy, ktoré zastavili dopravu v meste Nový Sad a na niekoľkých ďalších miestach po celej krajine.



Blokáda nebola oficiálne organizovaná v hlavnom meste Belehrad, kde sa niekoľko desiatok demonštrantov pokúsilo zablokovať diaľnicu, ale onedlho sa protestujúci rozptýlili.



Srbský prezident Aleksandar Vučič označil demonštráciu za politickú. Tvrdí, že ťažba lítia sa neuskutoční, pokiaľ sa neurobia ďalšie štúdie, informovala tlačová agentúra AP.



Organizátori protestov odmietajú argumenty úradov s tým, že súčasný projekt spoločnosti Rio Tinto sa musí formálne zrušiť, inak budú nasledovať ďalšie protesty.



"Rio Tinto musí odísť zo Srbska. Vláda tento projekt môže presadiť len s pomocou polície a armády. Už nie je o čom hovoriť, táto agónia sa musí skončiť," uviedol jeden z protestujúcich.



Proti bani na ťažbu lítia na západe Srbska demonštrovali v uplynulých týždňoch tisíce ľudí, ktorí sa obávajú, že táto činnosť spôsobí nenapraviteľné škody na poľnohospodárskej krajine, prírodnom prostredí a vodných zdrojoch.



Ekologické záležitosti si nedávno získali pozornosť srbskej verejnosti po desaťročiach zanedbávania a rôznych problémov s odpadovým hospodárstvom či znečistením ovzdušia a vody.



Ak chce Srbsko v budúcnosti dosiahnuť svoj proklamovaný cieľ, ktorým je vstup do Európskej únie, musí riešiť aj problémy životného prostredia, konštatuje Associated Press.



Britsko-austrálska spoločnosť Rio Tinto je druhou najväčšou nadnárodnou korporáciou svojho druhu na svete. Zameriava sa najmä na ťažbu železnej rudy, medi, diamantov, zlata a uránu.