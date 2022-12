Stovky Srbov opäť prehradili cesty na severe Kosova

Mitrovica 10. decembra (TASR) - Stovky etnických Srbov v sobotu barikádami prehradili cestu na severe Kosova, čím zablokovali dopravu cez dva hlavné hraničné priechody smerom do Srbska, uviedla tamojšia polícia. Ako zátarasy použili nákladné autá, sanitky a poľnohospodárske stroje, informovala agentúra AFP.



Miestne médiá objasnili, že protestujúci chceli zabrániť prevozu policajta, ktorý bol zadržaný pre podozrenie z účasti na nedávnych útokoch na kosovských policajtov, do kosovského hlavného mesta Priština. Pri jednom z týchto útokov bol vo štvrtok zranený policajt patriaci k albánskemu etniku.



Kosovská vláda uviedla, že polícia - prevažne etnickí Albánci - bola na severe Kosova nasadená po tom, ako miestni Srbi hromadne odstúpili z funkcií úradníkov, sudcov a policajtov na protest proti rozhodnutiu Kosova nahradiť poznávacie značky áut vydané v Belehrade poznávacími značkami z Prištiny.



Srbi z Kosova na protest proti vydávaniu poznávacích značiek organizovali v septembri každodenné protesty a blokovali dopravu na dvoch hraničných priechodoch Kosova so Srbskom. Zo zodpovednosti za eskláciu sa kosovskí Srbi a kosovskí Albánci obviňovali navzájom.



AFP pripomenula, že základným zdrojom napätia je však stále vyhlásenie nezávislosti Kosova v roku 2008, ktoré Srbsko neuznáva a nabáda srbskú menšinu, aby zostala lojálna Belehradu.



V Kosove žije asi 120.000 Srbov. Väčšinu v tomto štáte s približne 1,8 miliónom obyvateľov tvoria etnickí Albánci.



Krátko po postavení zátarás kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová v tlačovom vyhlásení oznámila, že komunálne voľby na severe Kosove budú pre narastajúce etnické napätie preložené z decembrového termínu na 23. apríla budúceho roku.