Stovky Sýrčanov opustili libanonské mesto pre narastajúce napätie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bejrút 27. novembra (TASR) - Najmenej 270 sýrskych rodín opustilo mesto Bšarrí na severe Libanonu pre narastajúce napätie v súvislosti s vraždou Libanončana, ktorej sa údajne dopustil muž sýrskeho pôvodu. Uviedla to v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).Úrad odsúdil "" s tvrdením, že veľa sýrskych rodín v strachu opustilo Bšarrí a zanechalo za sebou svoje osobné veci." uviedol hovorca UNHCR.Veľa z rodín, ktoré opustili toto mesto obývané prevažne kresťanmi, uviedlo, že tamojší obyvatelia ich vyhnali po tom, čo v pondelok obvinili muža sýrskeho pôvodu zo zastrelenia Libanončana. Tento incident vyvolal medzi sýrskou komunitou a obyvateľmi mesta veľké napätie.Libanonská tlačová agentúra NNA uviedla, že po vražde došlo k násilnému vysťahovávaniu Sýrčanov, no starosta mesta Bšarrí odmietol, že by Sýrčania mesto opustili zo strachu.Pred budovou pobočky UNHCR v libanonskom Tripolise sa podľa AFP zišli desiatky sýrskych rodín. Skupina mladých mužov v Bšarrí "", uviedla jedna zo Sýrčaniek.Tripolis je jedným z libanonských miest, ktoré sú známe svojim priateľským prístupom k utečencom. V Libanone, ktorý zápasí s ekonomickou krízou, sa podľa tamojších úradov uchýlilo približne 1,5 milióna sýrskych utečencov. UNHCR uviedol, že prijímacia centrála úradu v Tripolise zaznamenala "".Príčina vraždy, ktorá podnietila tamojších obyvateľov k hnevu voči Sýrčanom, je dosiaľ neznáma. Podozrivého z činu zadržali a v súčasnosti prebieha vyšetrovanie. Starosta Bšarrí uviedol, že v meste sa nachádza približne 1000 Sýrčanov.