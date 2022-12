Stovky turistov uviazli v oblasti Machu Picchu v dôsledku protestov

Lima 15. decembra (TASR) - Stovky turistov uviazli v posledných dňoch v oblasti svetoznámych ruín inkského kultového mesta Machu Picchu v peruánskych Andách. Pre pokračujúce násilné protesty bola totiž v regióne prerušená železničná doprava, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Peruánske úrady vyhlásili v stredu na celom území krajiny 30-dňový výnimočný stav v súvislosti s vlnou nepokojov, ktoré si vyžiadali už najmenej sedem mŕtvych a 200 zranených. V uliciach peruánskych miest protestujú a stavajú barikády rozhorčení stúpenci bývalého prezidenta Pedra Castilla, ktorý bol minulý týždeň odvolaný z funkcie a zatknutý pre podozrenia z korupcie a pokus rozpustiť parlament.



Podľa miestnych úradov uviazlo od utorka v oblasti Machu Picchu takmer 800 turistov z rôznych krajín, napríklad z USA, Mexika, Španielska, Izraela či Belgicka.



Spôsobila to skutočnosť, že pre protesty prestali od utorka premávať vlaky na trati spájajúcej oblasť Machu Picchu s vyše 100 kilometrov vzdialenou regionálnou metropolou Cusco. V tomto meste bol na protest proti Castillovmu odvolaniu vyhlásený časovo neobmedzený štrajk a došlo tam aj k útokom na verejné budovy a pokusu obsadiť miestne medzinárodné letisko.



Uvedená trať predstavuje jedinú spojnicu svetoznámej pamiatky s Cuscom, odkiaľ sa môžu zahraniční turisti dostať lietadlom do peruánskej metropoly Lima a odtiaľ do ďalších krajín.



Miestne úrady v oblasti Machu Picchu sa v tejto situácii obrátili na peruánsku vládu, aby poskytla vrtuľníky na evakuáciu uviaznutých zahraničných návštevníkov.



Komplex Machu Picchu, ktorý bol vyhlásený za lokalitu Svetového dedičstva UNESCO, je hlavnou turistikou atrakciou Peru.