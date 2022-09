Stovky učiteľov a žiakov požadujú v Budapešti väčšiu pozornosť vlády

Budapešť 2. septembra (TASR) - Niekoľko stoviek pedagógov a žiakov zhromaždených v piatok popoludní na budapeštianskom Námestí sv. Štefana požadovalo pre školstvo väčšiu pozornosť od vlády, zlepšenie podmienok práce učiteľov a kvalitné učivo. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server 24.hu.



Medzi demonštrantmi je aj niekoľko opozičných politikov vrátane starostu Budapešti Gergelya Karácsonya.



Dav protestujúcich, ktorý skandoval heslo "Slobodná krajina! Slobodné vzdelávanie!", sa o 16.30 h vydal na pochod k budove rezortu vnútra, pod ktoré vzdelávanie patrí, a smeruje k námestiu Fővám, kde zaznejú prejavy.



Predstavitelia odborových zväzov pedagógov v Maďarsku sa ani tento utorok na poslednom rokovaní pred štvrtkovým začatím nového školského roka s vládou nedohodli.



Štátny tajomník rezortu vnútra zodpovedný za verejné vzdelávanie Zoltán Maruzsa podľa členky republikovej rady Demokratického odborového zväzu pedagógov (PDSZ) Erzsébet Nagyovej povedal, že je presvedčený, že sa s odbormi dokážu dohodnúť, no zatiaľ k žiadnemu vývoju nedošlo.



Nagyová zdôraznila, že problémom je, že vláda nemá v úmysle zvyšovať mzdy. "Z tohto dôvodu sa od 1. septembra začne štrajk vo viacerých školách, no nájdu sa aj takí, ktorí opäť pôjdu cestou občianskej neposlušnosti," dodala.



Občianske hnutie Učil by som (Tanítanék mozgalom) už dávnejšie avizovalo, že ak do 2. septembra nedostanú od vlády zmysluplnú ponuku, od druhého týždňa školského roka sa môžu na školách opäť začať akcie občianskej neposlušnosti. Hnutie a odborári žiadajú aj obnovenie práva učiteľov na štrajk, zvýšenie platov a zníženie úväzku.



Učiteľom nejde iba o zvýšenie miezd, ale aj o to, aby sa zabezpečil dostatok pedagógov v záujme vzdelávania detí a budúcnosti celej krajiny. Štrajk nie je len o zlepšení situácie učiteľov, ale aj o praktickom aplikovaní štrajkového zákona a v širšom ponímaní odráža stav demokracie v Maďarsku, tvrdia odborári.



Úvod nového školského roka, ktorý sa v Maďarsku začal 1. septembra, poznačilo množstvo neistôt, pričom najväčším problémom je nedostatok pedagógov. V rozhovore pre komerčnú televíziu RTL Klub to v utorok konštatovala predsedníčka Odborového zväzu pedagógov (PSZ) Zsuzanna Szabóová.



V školskom systéme chýba 16.000 učiteľov, ktorých podľa jej slov nemožno nahradiť, a táto skutočnosť určite spôsobí problémy a komplikácie na školách.