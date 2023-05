Stovky židov v Jeruzaleme protestovali proti kresťanským bohoslužbám

Jeruzalem 29. mája (TASR) — Stovky židov protestovali v nedeľu proti modlitbám kresťanov neďaleko Múru nárekov v jeruzalemskom Starom meste. Informoval o tom denník Times of Israel (TOI), podľa ktorého protest židov časovo koliduje s posledným dňom 21-dňového obdobia modlitieb a pôstu kresťanov za Jeruzalem a Izrael.



Niektorí účastníci tejto celosvetovej iniciatívy kresťanov prišli oslavovať jej ukončenie do Davidsonovho centra. Ide o archeologickú lokalitu, ktorá hraničí so Západným múrom, kde úrady povoľujú aj spoločné bohoslužby židovských mužov a žien. Tie sú na hlavnom námestí pri Západnom múre zakázané, pretože nie sú v súlade s ortodoxnými zvyklosťami.



Na kresťanov prichádzajúcich do Davidsonovho centra protestujúci židia v nedeľu pokrikovali "Misionári, domov!"



Medzi účastníkmi nedeľného protestu bol aj krajne pravicový zástupca jeruzalemského primátora Arje King. Vo svojom neskoršom statuse na sociálnych sieťach vyzdvihol tých, ktorí prišli protestovať proti rozhodnutiu Spoločnosti pre rekonštrukciu a rozvoj židovskej štvrte v Starom meste Jeruzalema. Ide o spoločnosť, ktorá je zodpovedná za Davidsonovo centrum a podľa Kinga umožnila "kresťanským misionárom" usporiadať tam kresťanské bohoslužby a obrady s cieľom "pripraviť misionárske úsilie zamerané na izraelských obyvateľov".



"Pokiaľ ide o mňa, nech každý misionár vie, že v Izraeli nie je vítaný," zdôraznil King.



TOI konštatoval, že kresťanské bohoslužby v Jeruzaleme sú prínosom pre izraelskú ekonomiku vďaka státisícom pútnikov, ktorí krajinu každoročne navštívia, a sú dôležité aj pre vzťahy Izraela s prevažne kresťanskými národmi a verejnosťou.



Mnohí Izraelčania sú však proti prozelytizmu niektorých kresťanských skupín — vrátane tých, ktoré sa samy označujú za mesiášske —, ak sa týka Izraelčanov vyznávajúcich judaizmus.