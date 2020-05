Strache ku kauze Ibiza: Nepoškodil som nikoho, iba samého seba

Viedeň 28. mája (TASR) - Bývalý rakúsky vicekancelár a expredseda Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinz-Christian Strache vo štvrtok vyhlásil, že korupčná kauza známa pod označením Ibiza poškodila len jeho samého. Uviedol to deň po tom, ako rakúska polícia zverejnila informáciu o stave vyšetrovania celého prípadu, napísal denník Kurier.



Generálny tajomník Stracheho novej strany Aliancia pre Rakúsko Christian Höbart pred novinármi Stracheho konanie v súvislosti s kauzou Ibiza obhajoval a uviedol, že bývalý vicekancelár sa nijako neprevinil voči zásadám právneho štátu.



Novinári podľa Stracheho slov zverejnili len tie scény z videa, ktoré sa im hodili do ich naratívu a vynechali tie, v ktorých korupciu odmieta.



Na videonahrávke tajne zhotovenej na španielskom ostrove Ibiza v roku 2017 Strache diskutuje o možných nelegálnych daroch pre FPÖ. Domnelej príbuznej istého ruského oligarchu okrem toho výhľadovo sľubuje verejné zákazky, ak jeho strane pomôže k úspechu vo voľbách.



Strache vyjadril presvedčenie, že sa stal obeťou pokusu o politickú kompromitáciu. Zdôraznil, že v súvislosti s kauzou nikoho nepoškodil ani nikomu neublížil, len sebe samému.



Bývalý vicekancelár využil štvrtkovú tlačovú konferenciu aj na kritiku súčasnej rakúskej vlády v spojitosti s koronavírusovou krízou. Kroky Rakúska označil ako "mocenskú politiku s autoritárskymi znakmi", pričom narážal najmä na aplikáciu umožňujúcu sledovanie nakazených ľudí.



Mnohé zo zavedených opatrení mohli byť podľa Stracheho zrušené omnoho skôr. Strache vyzval vládu na "ukončenie tejto novej normality" a kritizoval aj povinnosť nosiť ochranné rúška na verejnosti. Chránené by mali byť predovšetkým rizikové skupiny obyvateľstva.



Rakúsku hrozí spoločenská kríza, varoval Strache. Dôvodom však podľa neho nie je nový koronavírus, ale vláda a jej opatrenia.