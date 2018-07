Strache: EÚ by mala prerušiť prístupové rokovania s Tureckom

Vicekancelár a predseda pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) svoje tvrdenie zdôvodnil tým, že turecký vládny režim podkopáva demokraciu a porušuje základné ľudské práva.

Viedeň 5. júla (TASR) - Európska únia by mala prerušiť prístupové rokovania s Tureckom. Uviedol vo štvrtok vo Viedni rakúsky vicekancelár Heinz-Christian Strache počas stretnutia s európskymi novinármi na margo priorít Rakúska počas polročného predsedníctva v Rade EÚ.



Vicekancelár a predseda pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) svoje tvrdenie zdôvodnil tým, že turecký vládny režim podkopáva demokraciu a porušuje základné ľudské práva.



"Je jasné, že musíme prerušiť prístupové rozhovory a začať rokovať o budúcich prioritných vzťahoch s Tureckom," povedal Strache počas spoločnej tlačovej besedy s kancelárom Sebastianom Kurzom.



Turecko požiadalo o členstvo v Únii v roku 1987, od roku 1999 má štatút kandidáta. Vstupné rozhovory s Ankarou začala EÚ v roku 2005, k ich zmrazeniu došlo po neúspešnom vojenskom puči v lete 2016. Predstavitelia EÚ obviňujú tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana z autoritárstva a čoraz väčšej koncentrácie moci.



Strache sa vyjadril aj k obchodným vzťahom medzi EÚ a USA a zdôraznil, že Únia si neželá obchodnú vojnu s Američanmi a radšej by sa sústredila na európske konflikty ako je napríklad vojna na východe Ukrajiny.



Na otázku ako vníma ponuku talianskeho ministra vnútra a predsedu Ligy (bývalej Ligy severu) Mattea Salviniho na vytvorenie akejsi celoeurópskej Ligy líg, čiže spoločnej platformy krajne pravicových strán z členských krajín EÚ pred voľbami do Európskeho parlamentu, Strache odpovedal, že existuje európska skupina, v rámci ktorej FPÖ spolupracuje so Salvinim. Nepotvrdil zámer FPÖ vstúpiť do Ligy líg a podporiť Salviniho ako volebného lídra tejto skupiny na post predsedu Európskej komisie, pripomenul však, že si treba počkať na výsledky budúcoročných volieb do EP a k akým dohodám po nich dôjde, pričom prejavil záujem so Salvinim aj naďalej spolupracovať.