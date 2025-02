Stradivariho husle z roku 1714 môžu byť najdrahším hudobným nástrojom

New York 6. februára (TASR) - Husle, ktoré v roku 1714 vyrobil taliansky majster Antonio Stradivari, sa môžu stať najdrahším hudobným nástrojom, aký sa kedy predal. V piatok sa uskutoční ich dražba v aukčnom dome Sotheby's v New Yorku, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Aukčný dom odhaduje hodnotu huslí s označením "Joachim-Ma Stradivarius" na 12 až 18 miliónov dolárov. Ak sa hudobný nástroj predá v hornej hranici tohto rozpätia, mohol by prekonať sumu 15,9 milióna dolárov, ktorá bola v roku 2011 zaplatená za iný stradivársky nástroj "Lady Blunt", vyrobený v roku 1721. Tieto husle sú v Guinnessovej knihe rekordov vedené ako najdrahší hudobný nástroj histórie aukcií.



Mari-Claudia Jimenezová, prezidentka a vedúca globálneho obchodného oddelenia Sotheby's Americas, uviedla, že Stradivari vyrobil tieto husle počas svojho "zlatého obdobia", ktoré sa začalo okolo roku 1700 a vyznačovalo sa zdokonalením jeho remeselných zručností.



"Je to vrchol jeho výkonnosti. Toto sú najlepšie husle danej éry," povedala Jimenezová. Podľa aukčnej siene Sotheby's je zachovanosť huslí pozoruhodná a história ich vlastníctva výnimočná, píše AP.



Husle sú pomenované po ich dvoch slávnych majiteľoch - husľovom virtuózovi Jozefovi Joachimovi z Maďarska, ktorý žil v rokoch 1831 až 1907, a Si-hon Maovi, ktorý sa narodil v Číne v roku 1926, v roku 1948 sa presťahoval do Spojených štátov a kde v roku 2009 aj zomrel.



Predpokladá sa, že skladateľ Johannes Brahms sa pri písaní svojho "Husľového koncertu D dur" inšpiroval týmito husľami, keďže ich tón bol "bohatý a zvučný". Joachim na nich hral počas premiéry koncertu v roku 1879. Ma získal husle v roku 1969 a po jeho smrti ich jeho pozostalosť darovala spoločnosti New England Conservatory v Bostone.