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ŠTRAJK: Lekári a zdravotné sestry nesúhlasia s reformou v Rumunsku

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Zdravotnícky personál protestuje pred Nemocnicou urgentnej medicíny Floreasca v rumunskej Bukurešti počas prvého dňa generálneho štrajku viacerých zdravotníckych odborových organizácií proti plánovaným legislatívnym zmenám týkajúcim sa platov vo verejnom sektore; utorok 28. júla 2026. Foto: TASR/AP

Hlavným dôvodom štrajku je návrh zákona o mzde vo verejnom sektore.

Autor TASR
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Bukurešť 28. júla (TASR) - Lekári, zdravotné sestry a ďalší zdravotnícky personál v Rumunsku vstúpili v utorok po prvýkrát za posledných desať rokov do štrajku pre nespokojnosť s plánovanou reformou zákona o mzde, informuje TASR podľa agentúry Reuters a spravodajského webu Romania Insider.

Do štrajku sa zapojili približne dve tretiny zdravotníckych pracovníkov v 400 nemocniciach, čo podľa Reuters predstavuje väčšinu verejných zdravotníckych zariadení v celej krajine. Počas štrajku budú fungovať len pohotovostné služby a jedna tretina bežnej lekárskej činnosti.

Zdravotníci sa zhromaždili pred väčšinou veľkých nemocníc v celom Rumunsku a skandovali heslo „Spravodlivosť pre zdravotníctvo“; desiatky sanitiek zaparkovaných pred parlamentom protestovali spustením sirén.

Hlavným dôvodom štrajku je návrh zákona o mzde vo verejnom sektore. Jeho cieľom je zjednotiť mzdový systém vo všetkých štátnych inštitúciách a od roku 2027 zrušiť desiatky bonusov a príplatkov, vysvetľuje Reuters.

Odborové zväzy tento návrh zákona ostro kritizovali s argumentom, že pracovníkom v zdravotníctve a školstve by sa znížil celkový príjem.

Reuters dodáva, že ide o kľúčovú reformu, ktorú Rumunsko musí schváliť do konca augusta, inak riskuje stratu takmer 800 miliónov eur z fondov Európskej únie (EÚ).

Okrem návrhu zákona o mzde odborové zväzy kritizovali pozastavenie náboru nových zamestnancov v zdravotníckom systéme, kde podľa ich odhadov chýba 30.000 ľudí.

Rumunské ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že situáciu v zdravotníctve vzhľadom na štrajk monitoruje. Podľa jeho vyhlásenia rešpektuje ústavné právo zamestnancov štrajkovať a zostáva odhodlané viesť dialóg s odborovými zväzmi.

Rumunsko má podľa Reuters jednu z najmenej rozvinutých zdravotníckych infraštruktúr v EÚ, čo je dôsledkom dlhoročného zlého riadenia a korupčných škandálov.
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