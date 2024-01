Štrajk nemeckých rušňovodičov ovplyvňuje aj budapeštianske spoje

Budapešť 24. januára (TASR) - Štrajk nemeckých rušňovodičov, ktorý sa začal v stredu ráno a potrvá do pondelka, zasiahol aj do cestovného poriadku medzištátnych vlakových spojov medzi Budapešťou a nemeckými mestami. Upozornil na to v stredu server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Nemeckí rušňovodiči vstúpili do rekordne dlhého šesťdňového štrajku po tom, čo ich odborári odmietli najnovšiu ponuku miezd a pracovného času od štátnej železničnej spoločnosti Deutsche Bahn (DB).



Vlaky Railjet odchádzajúce z Budapešti nebudú premávať na nemeckom úseku. Spoje do Mníchova budú premávať len medzi Budapešťou a Salzburgom.



Vlak Hungária EuroCity bude premávať len medzi Budapešťou a Prahou, nebude pokračovať do Hamburgu.



Vlak Metropol EuroNight bude premávať bez priamych vozňov do Berlína a vlak Kálmán Imre EuroNight smerujúci z Budapešti do Štutgartu ukončí jazdu v Salzburgu, odkiaľ sa vráti späť.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)