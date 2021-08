Štrajk nemeckých rušňovodičov pokračuje druhým dňom

Berlín 12. augusta (TASR) - Nemeckí rušňovodiči vo štvrtok pokračujú v celonárodnom štrajku. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej premáva len asi štvrtina diaľkových spojov a zhruba 40 percent regionálnych liniek. Spôsobuje to problémy ľuďom, ktorí dochádzajú do práce, ale aj dovolenkárom, keďže v 11 zo 16 spolkových krajín sú školské prázdniny.



Spoločnosť Deutsche Bahn (DB) zaviedla v reakcii na štrajk náhradný cestovný poriadok a dočasne zrušila hygienické opatrenie, ktoré zakazovalo využívanie všetkých miest na sedenie vo vozňoch.



Zamestnanci železníc chcú štrajkom docieliť zvýšenie miezd o 3,2 percenta a jednorazový príspevok 600 eur za prácu počas pandémie. Spoločnosť DB tieto požiadavky odmietla s tým, že zaznamenala obrovské straty v dôsledku koronavírusovej pandémie. Ďalšie náklady bude musieť vynaložiť v súvislosti so škodami, ktoré napáchali júlové ničivé povodne v západnej časti Nemecka.



Nemecký zväz rušňovodičov (GDL) plánuje ukončiť štrajk v piatok ráno o 2.00 h. GDL má celkovo 35.000 členov a k celonárodnému štrajku sa uchýlil už osemkrát.