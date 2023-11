Štrajk nemeckých železničiarov ovplyvní aj spoje v Maďarsku

Budapešť 16. novembra (TASR) - Štrajk nemeckých železničiarov, ktorý sa začal v stredu a potrvá do štvrtka večera, sa týka aj viacerých vlakov prechádzajúcich cez Maďarsko. Pre agentúru MTI to uviedlo riaditeľstvo železničnej spoločnosti MÁV, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Nemecká železničná spoločnosť (Deutsche Bahn) informovala MÁV, že železničný štrajk v Nemecku potrvá od stredy 22.00 h do štvrtka 18.00 h. V dôsledku toho očakáva výrazné komplikácie v nemeckej železničnej sieti, a to aj v diaľkovej doprave.



Pre štrajk bude niekoľko rýchlikov Railjet z Tatabánye premávať len do rakúskeho Salzburgu, v stredu Metropol EuroNight z Berlína premával len do poľského Rzepinu. Vo štvrtok Metropol EuroNight s odchodom z Berlína pôjde len do Rzepinu.



Vo štvrtok vlak Hungária EuroCity pôjde z Budapešti iba do Drážďan, avšak v Prahe bude potrebné prestúpiť na iný vlak, pričom na spiatočnej ceste Hungária EuroCity bude premávať len z Prahy.



Vplyvom štrajku pôjde v piatok vlak Hungária EuroCity len do Prahy. Vlaky Railjet medzi maďarskou Tatabányou a nemeckým Mníchovom a späť budú v piatok premávať už bez obmedzení.