Štrajk nemeckých železničiarov ovplyvní aj vlakové spojenia v Maďarsku

Budapešť 10. januára (TASR) - Trojdňový štrajk pracovníkov nemeckej železničnej spoločnosti Deutsche Bahn, ktorý sa začal v stredu ráno, ovplyvní aj vlakové spojenia vypravené z Maďarska do Nemecka. Upozornili na to maďarské železnice MÁV. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Vlaky Railjet z Budapešti do Štutgartu, Mníchova a Hamburgu nebudú premávať na nemeckom území. Vlaky EuroCity a EuroNight budú premávať len do Prahy, odkiaľ bude možné použiť české vlaky do Drážďan.



Priame vlaky Budapešť – Berlín v týchto dňoch nebudú premávať.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)