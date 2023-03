Štrajk v Nemecku kompletne ochromil vlakové spoje s Českom

Praha/Berlín 27. marca (TASR) - Osobnú železničnú dopravu medzi Českou republikou a Nemeckom v pondelok kompletne ochromil rozsiahly 24-hodinový štrajk, ktorý vyhlásili nemecké odbory, informovala agentúra DPA.



Cezhraničné diaľkové a regionálne vlaky smerujúce do Nemecka a späť premávajú v dôsledku štrajku len na úsekoch v rámci ČR, uviedla česká štátna železničná spoločnosť České dráhy (ČD). Napríklad vlaky Eurocity medzi Prahou a Berlínom premávali len z Prahy do Děčína, kým spoje z českej metropoly do Mníchova končili v Domažliciach. Rýchliky z Chebu do Norimbergu boli zrušené bez náhrady.



České železnice ako gesto dobrej vôle ponúkli výmenu, respektíve zmenu rezervácie už zakúpených cestovných lístkov, píše DPA. Očakáva sa, že v utorok sa cezhraničná železničná doprava obnoví bez obmedzení.



Vlakovú, lodnú a leteckú dopravu i systémy mestskej hromadnej dopravy po celom Nemecku zasiahol v pondelok jednodňový štrajk, ktorý vyhlásili tamojšie odbory s cieľom presadiť zvýšenie platov svojich zamestnancov. Štrajk sa dotkol miliónov cestujúcich v siedmich zo 16 nemeckých spolkových krajín.