< sekcia Zahraničie
Zverejnenie výsledkov volieb v Stredoafrickej republike pozastavili
Stredoafrická republika je jednou z najchudobnejších krajín sveta a pre zlé fungovanie štátnej správy tam viackrát štrajkovali aj učitelia a administratívni pracovníci.
Autor TASR
Bangui 5. mája (TASR) - Štrajk pracovníkov v Národnom volebnom úrade (ANE) v Stredoafrickej republike pozastavil zverejnenie výsledkov druhého kola volieb, uviedlo v utorok pre agentúru AFP niekoľko wzamestnancov ANE, píše TASR.
V krajine sa konali komunálne, regionálne, parlamentné a prezidentské voľby 28. decembra, čím sa miestny politický život zdanlivo vrátil do normálu po občianskej vojne z roku 2013. Druhé kolo komunálnych, regionálnych a parlamentných volieb sa konalo 26. apríla a jeho výsledky mali byť oznámené v pondelok.
IT špecialisti z centra spracovania údajov ANE ich odmietajú zverejniť pre meškajúcu výplatu za dva mesiace. Niekoľko zamestnancov uviedlo, že meškania výplat sú časté, ale situácia nikdy nebola taká zlá ako teraz.
V druhom kole volieb sa volilo v takmer 70 volebných obvodoch. Kandidátom bol aj expremiér Anicet-Georges Dologuele, jeden z hlavných oponentov prezidenta Faustina-Archangea Touaderu.
Jeden z Dologueleho právnikov agentúre AFP povedal, že bývalému premiérovi bolo v utorok zabránené opustiť krajinu. Dologuele (69) spochybnil Touaderovo znovuzvolenie v decembri a podal odvolanie voči výsledkom prezidentských volieb.
Polícia mu v utorok ráno na letisku v Bangui zabránila odletieť do etiópskeho hlavného mesta Addis Abeba na pozvanie Africkej únie. Skonfiškovala mu diplomatický pas a bolo mu povedané, že má zákaz opustiť krajinu, ale nebolo mu predložené žiadne súdne rozhodnutie.
Stredoafrická republika je jednou z najchudobnejších krajín sveta a pre zlé fungovanie štátnej správy tam viackrát štrajkovali aj učitelia a administratívni pracovníci.
Situáciu v krajine s bohatými nerastnými náleziskami kontrolujú aj zahraničné ozbrojené sily, napríklad žoldnieri z ruskej Wagner Group, ktorí podporujú prezidenta a vládu.
V krajine sa konali komunálne, regionálne, parlamentné a prezidentské voľby 28. decembra, čím sa miestny politický život zdanlivo vrátil do normálu po občianskej vojne z roku 2013. Druhé kolo komunálnych, regionálnych a parlamentných volieb sa konalo 26. apríla a jeho výsledky mali byť oznámené v pondelok.
IT špecialisti z centra spracovania údajov ANE ich odmietajú zverejniť pre meškajúcu výplatu za dva mesiace. Niekoľko zamestnancov uviedlo, že meškania výplat sú časté, ale situácia nikdy nebola taká zlá ako teraz.
V druhom kole volieb sa volilo v takmer 70 volebných obvodoch. Kandidátom bol aj expremiér Anicet-Georges Dologuele, jeden z hlavných oponentov prezidenta Faustina-Archangea Touaderu.
Jeden z Dologueleho právnikov agentúre AFP povedal, že bývalému premiérovi bolo v utorok zabránené opustiť krajinu. Dologuele (69) spochybnil Touaderovo znovuzvolenie v decembri a podal odvolanie voči výsledkom prezidentských volieb.
Polícia mu v utorok ráno na letisku v Bangui zabránila odletieť do etiópskeho hlavného mesta Addis Abeba na pozvanie Africkej únie. Skonfiškovala mu diplomatický pas a bolo mu povedané, že má zákaz opustiť krajinu, ale nebolo mu predložené žiadne súdne rozhodnutie.
Stredoafrická republika je jednou z najchudobnejších krajín sveta a pre zlé fungovanie štátnej správy tam viackrát štrajkovali aj učitelia a administratívni pracovníci.
Situáciu v krajine s bohatými nerastnými náleziskami kontrolujú aj zahraničné ozbrojené sily, napríklad žoldnieri z ruskej Wagner Group, ktorí podporujú prezidenta a vládu.