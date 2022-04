Štrajk pracovníkov KLM narušil prevádzku letiska Schiphol v Amsterdame

Amsterdam 23. apríla (TASR) - Štrajk pozemného personálu holandskej leteckej spoločnosti KLM spôsobil v sobotu na amsterdamskom letisku Schiphol meškanie letov - alebo ich úplné zrušenie. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a vyhlásenia zverejneného na oficiálnej webovej stránke tohto letiska.



Letisko cestujúcich vyzvalo, aby z bezpečnostných dôvodov nevstupovali do jeho priestorov do 15.00 h miestneho času, pretože terminál letiska je preplnený.



Do štrajku sa zapojilo približne 150 zamestnancov spoločnosti KLM. Ich kroky však nie sú riadené odborovými organizáciami, píše AFP s odvolaním sa na holandskú tlačovú agentúru ANP.



Vedenie spoločnosti KLM so štrajkujúcimi zamestnancami rokuje. Táto letecká spoločnosť (KLM) berie podľa svojich vyhlásení na vedomie nadmernú pracovnú záťaž a nedostatok personálu a robí všetko, čo je v jej silách, aby našla riešenie, píše AFP.